龍翔官立中學通識科前教師被指「挑起學生對國家、中國人民的反感」，遭教育局「釘牌」。有曾被其任教的學生稱他是「好好嘅老師」，愛錫學生，授課不偏頗，卻突然被DQ，批評事件是「無中生有」和「搞緊文革」。

劉同學感「搞緊文革」

「無論以一個通識老師定一個班主任嚟講，佢都係一個好好嘅老師。」考完文憑試數學科的劉同學離校時直言，對於前班主任和通識老師被釘牌感到「好唔抵」。

劉同學讚揚該名老師「好錫學生」，上課時曾提及反修例運動包括其源起等，但對詳情已無印象，但肯定其內容無影響其國民身份認同等，直斥教育局將其釘牌是「搞緊文革」。

黃同學：老師平日教學「好中立」

「禮拜五仲見到佢，下個禮拜返嚟已經唔見咗老師。」讀另一班的黃同學則稱，去年老師突然被換走，校方聲稱老師「身體唔舒服」，要由其他老師代課，同學私下問該老師才知原委。

黃同學表示，老師在課堂上「最敏感」是講過六四事件，也只是讓學生看當年相片和片段，告訴學生當年發生的事，讓學生自行分析。黃補充，該老師平日教學「好中立」，不會牽涉「顏色」，教學多用《鏗鏘集》等港台片段，讓學生思考，「幾多人鍾意佢」。

謝同學：聽聞是低年級同學投訴

同樣被該老師教過通識科的謝同學指，聽聞是低年級同學投訴，對老師被釘牌感不憤，「無理由因為咁嘅事停老師職」。他形容該老師教學內容多與政治無關，例如教中國的能源問題等，亦「兩邊都有講」，質疑指控「無中生有」。

謝同學說，老師離開事出突然，只能在WhatsApp叫大家「加油」和「be water」。謝亦無奈稱，不會在學校談及政治，「始終學校都話唔畀再講呢啲話題」，而通識科亦已「可有可無」。

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