【本報訊】港府實施疫苗氣泡，食肆可按員工及食客接種疫苗的情況，分A、B、C、D共四級營運。職工盟總幹事蒙兆達昨於港台節目《城市論壇》批評政府用綑綁政策，迫使餐飲業員工為保飯碗打針，與特首林鄭月娥初時稱不會強制公眾打針的說法相違背。至於曾被指以威迫利誘方式要求員工打針的譽宴集團主席張家豪則稱，不相信有員工會因集團發放獎金而打針，「如果真係怕死，畀一萬蚊都唔會打，唔係咁低能，𡃁仔俾人利誘出嚟掟汽油彈就有。」

譽宴集團早前發通告以停工威脅不打針的員工，又以獎金利誘員工接種疫苗，蒙兆達批評譽宴助紂為虐，更質問在場的譽宴主席張家豪，在其集團已接種疫苗的七成員工中，有多少人是在集團發出通告前自願接種。

「𡃁仔被利誘掟汽油彈就有」

張家豪未有回應數字，僅指員工自願接種，又稱不相信員工會因集團發放金錢獎勵而打針，「如果真係怕死，畀一萬蚊都唔會打，唔係咁低能，𡃁仔俾人利誘出嚟掟汽油彈就有。」

工聯會屬下飲食業職工總會榮譽會長郭宏興表示，工會調查發現有37%業界受訪者稱已接種疫苗，並稱飲食業是高危行業，「好多人想打針都打唔到」。被問到對擔心副作用而不想接種疫苗的員工有何建議，郭指他們可以自行選擇到A、B類食肆打工，甚至可要求僱主幫忙介紹，「如果你能幹，市場上會有需要」。蒙兆達指被郭的言論「嚇一跳」，稱對方是工會代表，惟言論卻似代表商界。

餐飲聯業協會會長黃家和則表示，暫時未收到有員工因打針問題而停工的個案，有僱主將未能接種疫苗的員工調至其他實施A、B區的分店，但他指食肆大部份為中小型，實行C或D區或有困難。