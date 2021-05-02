本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情在周末暫未有反彈，昨日（2日）新增2宗來自印尼的輸入個案，連續2日未有本地確診，衞生署昨日亦因此未有舉行疫情記者會。

雖然變異病毒株個案疑潛伏本港社區，政府周六（1日）起要求外傭強制檢測，不過本港於周六、日都未有錄得本地個案。而昨日則有不多於5宗的初步確診。

5.10恢復安老院及殘疾人士院舍有限度探訪

社署宣佈，安老院及殘疾人士院舍可於5月10日（周一）開始實施有限度探訪安排，訪客（公務探訪者除外）在探訪前應先跟院舍預約，已接種兩劑疫苗，並於探訪前滿14天的訪客（須出示有關接種紀錄），須提供探訪前72小時內的病毒檢測報告並為陰性，或提供探訪前24小時內進行的檢測陰性結果。

訪客需自行購買政府指定的其中一種抗原快速測試產品及在家預先完成測試，並攜帶能同時顯示陰性測試結果、測試者（即訪客）樣貌、日期及時間的照片，以及已使用的抗原快速測試的產品說明書及包裝盒予院舍職員查閱。

至於沒有接種疫苗，或只接種一劑疫苗、或已接種兩劑疫苗但探訪前未滿14天的訪客，則須提供探訪前72小時內的檢測陰性結果證明。

如沒有接種疫苗、或未完成接種兩劑疫苗，或未持有探訪前72小時內的檢測陰性結果證明者（公務探訪者除外），如因體恤原因需到院舍進行緊急探訪，必須於完成探訪後兩天內向院舍補交陰性結果檢測證明。

另新措施除限制訪客數目，限制同一時段每名院友的訪客數目至每次最多1人（公務除外）。

政府指定的抗原快速測試產品包括1.妥析COVID-19快速抗原檢測試劑盒（相達生物科技）；2.SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal（羅氏診斷（香港）有限公司）；3.Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device（美國雅培）。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（3日）會再於西營盤社區綜合大樓為須接受強制檢測的人士（包括外傭）增設流動採樣站，並延長位於九龍佐治五世紀念公園、麥花臣遊樂場及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站的服務日期至5月10日，位於尖東加連威老道100號及尖沙嘴漢口道的流動採樣站的服務日期亦延長至5月16日。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月16日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月10日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月10日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月10日）

●天水圍天瑞體育館（至5月10日）

●屯門建生社區會堂（至5月10日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月14日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●西營盤社區綜合大樓（5月3日至9日）

●堅彌地城遊樂場（至5月9日）

●金鐘夏慤道添馬公園（至5月9日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月9日）

●小西灣社區會堂（至5月9日）

●觀塘遊樂場（至5月9日）

●楓樹街遊樂場（至5月9日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月9日）

●旺角上海街557號（朗豪坊對面）（至5月9日）

●葵涌運動場（至5月9日）

●沙田大會堂廣場（至5月16日）

●將軍澳香港單車館公園露天劇場（5月8日至9日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月9日）

●東涌富東邨富東廣場地下對出空地（至5月4日）

●長洲體育館（至5月3日）

供重開場所之強檢職員及外籍家庭傭工

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月10日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月2日17:20）

11,784宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多13人出院（第11517、11532、11612、11613、11686、11706、11712、11719、11726、11727、11728、11735、11756號個案），共11,445人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

97名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘93人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至5月2日14:40）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（1日）新增15宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為廣東6宗、上海4宗、廣西3宗、福建及雲南各1宗，累計確診病例90,686宗，死亡病例共4,636宗。台灣今日新增4宗本土及1宗輸入病例，累計確診1,137宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月2日08:55）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.51億、死亡人數超過318萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,238萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.6萬。印度確診人數超過1,916萬，死亡人數超過21萬。巴西確診人數超過1,472萬，死亡人數突破40萬。法國確診突破562萬。俄羅斯、土耳其、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、羅馬尼亞、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

●教宗方濟各周六展開為期一個月的馬拉松式祈禱，期求疫情早日結束。他呼籲各國將軍費用於防止疫症爆發。

教宗周六傍晚在梵蒂岡聖伯多祿大教堂為祈福活動拉開序幕，透過網上轉播帶領全球頌念天主教「玫瑰經」，盼所有受疫情傷害的人能獲得心靈安慰。

梵蒂岡新聞網每天會轉播一場世界知名朝聖地的祈福儀式，響應者可以透過梵蒂岡新聞網官網、facebook或YouTube頻道，同步參加線上祈禱。

台灣駐教廷大使李世明在官邸同步跟隨教宗祈福，參加者包括吳安道、台灣修女李碧圓、使館人員眷屬等。

●法國周六通報，境內醫院新增195人染疫不治，較前一天的270死減少，同時深切治療病房收治的重症病患連續第五天下降。這些趨勢似乎支持總統馬克龍自周一起逐步解除第三度全國封鎖措施。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,389,650 (576,722)

印度 19,164,969 (216,907)

巴⻄ 14,725,975 (406,437)

法國 5,703,505 (104,867)

⼟⽿其 4,849,408 (40,504)

俄羅斯 4,759,902 (108,675)

英國 4,434,157 (127,782)

意⼤利 4,035,617 (121,033)

⻄班牙 3,524,077 (78,216)

德國 3,410,821 (83,111)

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