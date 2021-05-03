47名參與民主派初選人士被控「串謀顛覆國家政權罪」，目前仍有36人被還柙，案件將於本月31日再提堂。多個還柙者亦身負其他控罪，其中民主黨尹兆堅更有11條控罪，估計最終訟費過千萬。其專頁管理人呼籲公眾訂閱尹兆堅的Patreon，繼續支持他。

尹兆堅Facebook專頁管理人今日發文指，在為尹預備法律文件及陳情書時，因要列出所有控罪給法官參考，「唔數猶至可，一數先知原來阿尹孭下孭下，孭咗11條控罪」，形容是「嚇咗一跳」。控罪包括早於2018年與黨友林卓廷就立法會二讀一地兩檢條例草案，尹被控妨礙立法會人員執行職務及普通襲擊。

管理人又提及，在修訂《逃犯條例》、《國歌法》、《蒙面法》、《港區國安法》等接踵而來後，尹兆堅更背負不同控罪，包括藐視罪、干預立法會人員罪等。

管理人稱，尹兆堅拒絕認命，不會放棄抗爭，在議會及街頭做應做之事；但打官司如「燒錢」，估計最終訟費過千萬，故希望公眾訂閱尹兆堅的Patreon，繼續支持他。

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）