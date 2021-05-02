民主黨元老李華明日前接受訪問，提及「清晰收到」北京希望民主黨參選立法會訊息，又認為政黨「不可能」不參選。

元老對新一代影響力有限

雖然李華明是民主黨元老級人物，這個訪問也引起政圈議論紛紛，但有民主黨人說，李華明對今日的一代民主黨人而言，影響力十分有限，難左右黨內是否參選的決定，真正影響的是政治大環境，以及民主黨支持者對他們參選的看法。

有資深民主黨人指，雖然李華明是民主黨元老級人物，但民主黨經過多次新老交替，「元老人物對黨影響力已好有限，新一代有新一代嘅想法」，認為訪問只是李表達自己對黨的看法，所以若外間認為李華明訪問對民主黨取向有很大影響，未免不了解民主黨。

不過，該民主黨人指，其實細閱訪問，李華明對參選立法會的立場，也非外界形容是沒有底線，例如他提及北京應先釋出善意，讓「所有」非建制派參，更表明不接受只得民主黨可以參選，否則對民主黨而言是「災難」；他亦表明民主黨要參選，人選要由民主黨而非北京決定，「所以即使佢支持民主黨去選，都唔係講到完全冇底線去選」。

該資深民主黨人又說，民主黨主席羅健熙早前說，就參選與否要多聽不同意見，「有卿姐（劉慧卿）反對意見，又有李華明嘅支持意見，對黨內思考係好事」，但他指真正左右民主黨內是否參選的決定，關鍵仍在整個政治大環境，以及民主黨支持者看法，「如果冇民主黨選民同支持者認同，不論決定選定唔選，民主黨都係冇運行」。