沙田濾水廠替更保安前年8月被發現陳屍濾水廠，頭部幾近被斬甩，警方拘捕死者同事，控以謀殺罪。案件今於高等法院開審，選出七名陪審員。控方讀出案情，指案發前被告與剛入職的死者發生爭執，被告決定教訓死者，遂拳打他。死者報警求助，被告一怒之下從儲物櫃取出菜刀砍他，其間大喊：「剁X死你！」死者當場斃命，事後被告報警自首。

被告章美德（61歲）被控於2018日8月5日在大圍徑口路沙田濾水廠保安亭內謀殺吳崇禧（60歲）。

根據控方開案陳詞，被告自2014年起任職沙田濾水廠保安，而死者於案發前數日入職。案發當日，死者及被告均須夜更當值，兩人約於傍晚6時報到。其後被告於保安亭三度拳打死者，包括背部、腹部與右眼。死者遂報警召救護車，被告見狀，從個人儲物櫃中取出菜刀。此時死者再次報警求救，電話紀錄顯示，當時有男聲大喊：「剁X死你！剁X死你！」

被告以菜刀砍死者的頭部，又兩度砍死者的後頸，導致死者的脊椎及動脈嚴重受傷，未幾離世。被告報警自首，救護員到場後證實死者當場斃命。警員拘捕被告，被告於警誡下承認殺死死者，並指兩人數日前已出現爭執。

控方續指，被告又稱曾數度拳打死者，死者揚言要報警，被告一怒之下砍死死者。被告於錄影會面期間進一步透露，二人曾為瑣事爭吵。案發當日被告突然想教訓死者，遂拳打他，並謂只欲砍傷死者。聆訊明續。

【案件編號：HCCC71/19】

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