【送暖高牆】

一連多天的「五一黃金周」開始，過去這是代表大批旅客湧港大肆購買的日子，現時卻被真香港人賦予了新的意義，大家透過支持黃色經濟圈，力撐同路人，就如為暫時失去自由的手足一樣，微小的送暖行動，讓大家更見團結。

讀者對手足的留意無微不至，有女手足剛被判囚，讀者便即來信送上鼓勵和肯定，希望她在艱難被囚的日子裏，仍能持守心靈自由；亦有讀者來鴻，祝願大家雖在牆內，也可以好好生活，甚至有讀者想到踏入5月，便特意為5月生日的手足送祝福。

並肩跨越風雨

你深深鼓舞了我

楊泳茹小姐：

再三閱讀你的陳情信，心裏的感覺是傷感，但有希望！

香港的監獄從來沒試過有這麼多有知識、滿懷理想、追求公義的「囚犯」。

你能在還柙的日子由迷失、憤怒轉為篤定、寬懷、重拾你的本真，實在是難得。

我相信你成長的家庭、所受的教育和你的性情已為你打好一個穩固的根底， 讓你在這艱難的日子、在被囚的境地裏，仍能持守心靈的自由、 以溫柔善良去面對未知 。

你的陳情深深鼓舞了我！

保重！

期盼繼續「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」，我也會努力的！

李太

HAPPY BIRTHDAY！

5月生日的寶寶們，HAPPY BIRTHDAY！

5月的birthstone是綠寶石，代表5月寶寶是解決問題的人，可以為每個問題提供多種解決方案。他們會用時間進行研究，以評估每種可能的解決方案，以確保選擇正確的解決方案。

5月寶寶可以教會我們更加忠實於自己，變得更有條理。 這是我們所有人都應努力做到的。

阿尹

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送暖高牆逢周一至五刊出