建制派立法會議員全力配合下，立法會由上月17日至今前後僅用了半個月時間，即極速完成審議《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，今日原定開至晚上6時半的會議亦提早逾兩小時完成， 政府料可如期在本月26日立法會恢復二讀。政制及內地事務局局長曾國衞會後抱拳向主持會議的廖長江致謝， 政制局常秘鄧忍光及首席助理秘書長楊樂詩更一度向廖鞠躬。

立法會今午開會審議政府就選舉修例提出的修正案，包括在本地法例中明確訂定特區政府須就資審會的組成向中央人民政府「備案」的要求。多名建制派議員問到中央人民政府「備案」的意思，是否包含「批准」，還是只是「得個知字」？律政司高級助理法律草擬專員施俊輝回應時指「備案」並無涉及「批准」的意思，若中央人民政府不備案，即代表特首未有根據法定要求辦事，屆時要視乎會否有巿民就此向法庭追討。律政司署理律政專員（特別職務）梅基發則指，「中央人民政府」是指「國務院」，又指參考現時《基本法》的條文，「備案」與「批准」的意思明顯有別，「備案」並無「批准」的意思，「純綷係作為紀錄」。

政府繼上次會議按建制派議員早前要求，訂明如地方選區及功能界別獲有效提名的候選人，在提名期結束後但在選舉投票日前逝世或遭DQ，有關的選舉程序不會終止，使其與選舉委員會界別的安排看齊後，今日進一步提出修正案，訂明如獲有效提名的候選人，在選舉當日在選舉投票結束前逝世或遭DQ，有關的選舉程序亦不會終止。

開會一個多小時即休息20分鐘

最終發問議員寥寥可數，廖長江在召開會議一個多小時後即進行近20分鐘小休，稱要讓議員再研究政府是否已提出足夠的修正案，復會後廖長江隨即宣佈委員會已完成審議。

曾國衞會上表示，期望本月26日即就該草案在立法會恢復二讀，並希望草案能盡快獲三讀通過，以便政府盡快展開幾場重要選舉。他稱要感謝廖長江和委員過去一個月「盡心盡力配合審議法案」，並提出很多「寶貴意見」。廖長江稱本周五（7日）會就委員會工作向內會作出口頭報告，並在稍後補交書面報告，同稱要感謝政府「盡心盡力」參與委員會工作，並在工作上配合。

曾國衞由立法會開始審議草案到今日審議結束，從未就傳媒提問作任何回應，他會後未有如不少局長般在完成審議草案後回答傳媒提問，當被問到有否想過立法會如此完成審議草案時，只快步離開，拒作回應。廖長江會後被問到有否想過立法會如此快速完成審議草案時，則說：「唔快㗎喇！」

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