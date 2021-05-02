【本報訊】47名民主派人士因為參加初選被控違反國安法下串謀顛覆國家政權罪，至今只有11人獲准保釋。「立場姐姐」何桂藍fb小編上載何的獄中信，何表示「容讓『受難』反噬運動，才是真正『當手足condom』」。范國威則將素描畫作「隔着玻璃手印手」，贈予前新同盟戰友、西貢區議員黎煒棠，寓意互相打氣。

何桂藍：勿讓受難反噬運動

正於大欖女懲教所還柙的何桂藍，其fb小編昨上載何的獄中信，題為「容讓『受難』反噬運動，才是真正『當手足condom』」 ，指「早於運動開初，苦難便已成為抗爭者所共享」，過去兩年，何一直練習如何感受他人的苦難，「苦難可以連結香港人，但也可以嚇窒香港人 」，認為「真正的當手足是condom，不僅僅是遺忘，而是，容讓受難這件事，成為削弱運動能量的情感壓迫」。她表示無人希望正在受難的自身被遺忘，但相信「更無人希望自己所承受的苦難沒有意義。」

還押於獨立囚室的范國威，將素描畫作「隔着玻璃手印手」，贈予西貢區議員黎煒棠。范指，還柙人士每天於探訪室與親友會面15分鐘，「家人到來時，隔着玻璃，大家都會手印手」、「希望衝破把我們阻隔開的藩籬，將我們的心扣連在一起」。全天逾22小時皆於約80呎囚室內獨處，「獄中對親友的思念是一種折磨」。范國威期盼，鐵窗內外的香港人，繼續互相扶持，並深信歷史會還香港人公道。