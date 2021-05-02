【本報訊】去年7月1日實施的港版國安法成為騙徒犯案工具，警方至今接獲15宗涉利用港版國安法的電話騙案，損失金額最高個案涉款220萬元。有險些被騙的事主稱，騙徒指稱其手機發放港獨資訊，涉違國安法，被要求將900萬元積蓄轉往新開設的網上戶口，又以方便調查為由，要求事主買新手機。騙徒更給事主四萬元作為手機費用及銀行罰款，令事主信以為真，其後銀行職員及時發現報警，事主才幸保不失。

70歲陳女士4月4日接獲聲稱「香港中央電訊局」人員來電，對方講出陳女士的姓名及身份證號碼，指其電話發放宣揚港獨消息，違反國安法，要求她向內地長沙公安局解釋，對方聲稱發現陳的銀行戶口涉嫌洗黑錢，要求她提取所有900萬元存款，改往另一銀行開設網上戶口；騙徒又將一萬元滙入其戶口，要求她購買指定手機及下載一個應用程式，並輸入網上戶口和密碼，方便聯絡，「由於對方透過通訊軟件發放我嘅相片連同法院簽署嘅拘捕令，令我相信係真」。

15人受騙 最大金額220萬

陳女士續稱，騙徒在過程中疲勞轟炸她幾小時，「電話係無停過，同埋話錄緊音，但佢語氣並非恐嚇我，反而同我研究會喺邊度幾時交個身份證畀其他人，點解人哋會攞到我嘅身份證，其實（當時）覺得佢係幫緊我」，騙徒又聲稱是機密案件。

因陳女士要提取900萬元定期存款，需繳付三萬多元銀行罰款，騙徒於三小時內將三萬多元滙入其戶口作補償，「佢話係我協助中國政府調查案件，罰款由中國政府全數畀番我，我都奇怪點解中國政府可以喺三個鐘頭就滙款畀我，對方話：『中國政府非常之高效率』，咁我咪信佢咯。」陳女士其後到銀行提取900萬元，銀行職員起疑報警，900萬元積蓄始幸保不失。

「補償金」疑來自其他苦主

東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威指出，去年有1,193宗電騙，當中15宗涉「國安法」騙案，受害人年齡介乎17至82歲，損失金額由8,000元至220萬元不等。其中最大損失個案去年8月29日發生，65歲退休女子在沙田家中收到電騙，騙徒聲稱事主違反國安法，要交出金錢以示清白，受害人於是提供網上理財戶口資料。騙徒去年9月至10月期間，從受害人戶口轉走約220萬元。受害人去年10月底報警求助，警方成功截取十萬元，案件中暫未有人被捕。今年首季有200宗電騙，暫未有涉「國安法」個案。

對涉事騙徒給予陳女士四萬元「補償金」及手機費，莫指該手法較罕見，警方懷疑這筆是其他電騙受害人的款項，「佢哋呃緊陳女士嘅同時，都呃緊其他人，相信呢筆錢係由其他受害人戶口存入陳女士個戶口」，警方正追查該案有否涉其他受害人。

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