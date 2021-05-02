【本報訊】政府以外傭屬高風險群組，擬強制外傭必須接種疫苗，惟同樣聘請不少外傭的新加坡及台灣等地，卻未有同類的強制打針安排，當中新加坡更曾發生外勞宿舍爆疫。本港政務司長張建宗指，日後外傭申請續約時須接受認可COVID-19疫苗注射的安排，勞工處及入境事務處正研究相關細節。

菲傭團體：港措施令人反感

關注菲傭在港權益的組織成員Lia Bolawan與其他成員，昨日在遮打道檢測站外，拉起橫額及開咪反對歧視。Lia明言外傭不是帶菌者，大部份人已自覺接種疫苗，而且每周會自行做檢測，認為政府強制的措施使人反感，把外傭標籤，並不公平。

印尼移民工人工會主席Sringatin憂慮，現時即使要出國工作，印尼當地政府亦沒有優先向她們提供疫苗注射，若港府有此要求，則不應要外傭自費。

鄰近的台灣和新加坡等地區亦有聘請外傭，其中新加坡更曾發生外勞宿舍大規模爆疫，逾15萬名外勞確診，但沒有強行要求外傭打針。外勞事工中心社區關係主任唐曉昕批評，強制外傭打針不人道，「明知道外傭需要工作，因為佢哋比較弱勢，所以威脅佢哋！」

唐曉昕又指，不少外傭仍未得知政府擬「打針換約」，有外傭說自身患有高血壓、敏感，已向僱主明言不會接種疫苗，「僱主OK，但係政府唔OK，咁點呢？係咪唔打疫苗就唔適合喺香港做嘢？」她強調，有不少外傭也願意主動接種疫苗，不理解政府為何要選擇以威迫方式令人打針。