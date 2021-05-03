港府擬強制外傭接種疫苗事件發酵，引來菲國外長質疑歧視，雖然政務司司長張建宗反駁菲官不涉歧視，但未解除僱傭雙方對接種疫苗的疑慮。有僱主團體擔心操作上出現勞資糾紛，或令本已供不應求的外傭人手更趨緊張，促政策局三思而行。

中介協會：措施揭大量問題 外傭保障成疑

人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，措施衍生大量操作問題，例如政府要求外傭不打針須提供醫生紙，但做身體檢查費用誰付；外傭一旦接種疫苗後出現不良後果，勞工保險能否將事故界定為因工受傷甚至死亡，受理索償；若外傭不接種無法續約，又該如何處理長期服務金等問題。她指已向勞工處反映疑慮，處方稱會研究。

她認為政府不能以高壓手段強迫接種，做法令很多人反感。因菲律賓熔斷機制啟動，現時本港外傭已供不應求，若再有外傭因不打針而離港會影響許多家庭，目前無法評估影響人數，「就算（少）一千幾百（外傭）都死啦！」她直指現時外傭揀工要求高，有些雙職家庭即使有婆婆照顧嬰兒，也請不到外傭；家中小孩有10歲以上、有獨立房提供等要求普遍，這些家庭較大機會請到外傭。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒在商台節目亦指，明白政府陷兩難，外傭在本港家庭照顧老弱，故需為這些家庭提供保護，相信措施並非種族歧視，但政策局要三思執行上帶來許多問題，包括外傭一旦有疫苗嚴重副作用，不知道是否納入政府賠償計劃中；有僱主求助指外傭有高血壓仍堅持接種疫苗，令他們擔心責任問題。

熔斷機制 削港25%外傭供應

海外僱傭中心行政總裁張結民透露，熔斷機制已令本地外傭少了25%人手供應，不過因本港勞工保障比鄰近的星馬泰台較佳，外傭都傾向優先選擇來港工作，即使本港要求強制接種疫苗，相信不少外傭會就範，料為保飯碗的打針者眾，斷約離港的傭工料佔少數。

他亦指，政府在斷約傭工的長期服務金、遣散費方面要深思做法，因是港府新增的要求，非僱傭雙方不願續約；此外亦接獲印傭團體反映，當局應在身體檢查、疫苗接種資訊方面新增繙譯員，讓外傭了解清楚詳情，才可做出最適合自己的決定。

港府日前指會繼續與相關總領事館保持溝通。《蘋果》正向菲印兩地駐港領事館及勞工處查詢，暫未回覆。

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