【風雨不改】

【本報訊】香港大學校方日前表示將收回學生會大樓等設施管理權，令人關注由學生會管理、悼念六四死難者的「國殤之柱」能否繼續安放於港大，支聯會昨日一如既往到港大洗刷國殤之柱，晚上燃點燭光悼念六四及默哀。支聯會副主席鄒幸彤表示，事前未收過校方聯絡，至今不知校方會如何處置國殤之柱，但強調校方不應連一支紀念歷史、記錄真相的柱也不能容納。

今年是六四32周年，亦是五四運動102周年，支聯會昨日到港大洗刷國殤之柱。

保安拍攝 登記傳媒資料

校方昨日雖然未有阻止支聯會活動，但有加強保安，鄰近國殤之柱有超過10名保安人員駐守，有保安人員登記在場記者資料，並拍攝整個活動過程。

支聯會副主席何俊仁、鄒幸彤等人身穿印有「為自由 共命運 同抗爭」字句的衣服，並叫喊「平反八九民運」、「結束一黨專政」等口號，稱會堅持爭取民主。晚上6時20分他們燃點燭光及默哀一分鐘悼念死者。

鄒幸彤接受訪問時表示，支聯會從未有收過港大就洗刷國殤之柱一事的聯絡，他們至今也不知校方將會如何處置國殤之柱，故此難以估計下年的洗刷國殤之柱活動能否舉行。但她強調，校方不應該「連一支紀念歷史、記錄真相嘅柱都容納唔到」。

被問到日前港大校方宣佈與學生會割席事件，鄒幸彤形容事件荒謬，譴責港大之餘，認為學校有責任保護學生；學生會是民主運動的忠堅分子，支聯會一定會與受打壓學生「企埋一齊」，促請校方收回割席決定。

至於香港日後是否「連燭光都有罪」、支聯會能否再辦六四燭光集會等，鄒幸彤指「就算政權定義燭光有罪，我哋都會繼續支持」，促請港人不忘六四，與抗爭者繼續同行。

何俊仁表示，支聯會努力推動民主自由，亦藉洗刷國殤之柱懷念已故前主席司徒華，並指國殤之柱有20年歷史，富有象徵意義，不能分割，促請校方尊重自由及歷史。支聯會正計劃本月16日舉行「毋忘六四」長跑，並正就六四集會申請不反對通知，強調定必堅持在維園舉行燭光集會。