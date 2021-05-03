發展局於2018年公佈第5期活化歷史建築伙伴計劃評審結果，屯門前哥頓軍營由「屯門心靈綠洲基金有限公司」負責活化為屯門心靈綠洲，項目原預計今年第三季動工。不過，發展局最新文件披露，該項目未施工已告「流產」。當局稱因獲選活化軍營的非牟利機構指他們的管理重點有重大改變，未能如預期提供輔導及社區服務，故於今年1月決定退出項目，當局稱會考慮將該幢歷史建築納入下一期的活化計劃。

前哥頓軍營「Watervale House」位於屯門青山公路，於1933年建成，屬二級歷史建築，該處前身為英軍俱樂部，亦曾用作住宅用途。負責活化的機構曾透露，擬將軍營的大廳位置改成餐飲設施和展示廊，內部的酒吧位置、壁爐、室內拱門等亦會保留。由於昔日英軍與啹喀兵關係密切，故活化之後亦會設展示廊介紹英兵和啹喀兵歷史。該處活化後計劃舉行與身心健康有關的工作坊、講座和禪修、冥想活動，預料每年約有2萬人次前來參觀，當年建設成本為7,480萬元。

發展局稱，第5期活化歷史建築伙伴計劃中，其餘3幢項目的翻新工程的詳細設計已經大致完成，當局擬在2020/21立法會會期內向財務委員會申請撥款。3個項目分別為活化舊域多利軍營羅拔時樓、聯和巿場及前流浮山警署，分別會活化為羅拔時樓開心藝展中心、聯和巿場城鄉生活館及前流浮山警署香港導盲犬學苑，而所需工程撥款合共為3.86億元。

第6期活化計劃未公佈中選結果

活化歷史建築伙伴計劃至今已推出共6期，共有22幢政府擁有的歷史建築已被納入活化。翻查資料，過去亦有2個項目營運者最終放棄經營項目，包括第1期計劃中的二級歷史建築「前北九龍裁判法院」，當年活化為薩凡納藝術設計學院（香港分校），學校於2010年開始營運，終因收生不足及虧損嚴重，去年6月停辦。另一位於馬灣的三級歷史建築「芳園書室」則同樣屬於第1期計劃，由圓玄學院活化為旅客中心暨水陸居民文化博物館，2013年營運，但因人流太少，終於2017年停辦。芳園書室曾被納入第5期計劃，最終流標收場。而法定古蹟的景賢里同樣曾2度納入活化項目，終均流標收場，芳園書室及景賢里同樣被納入最新第6期活化計劃內，當局暫未公佈中選結果。

此外，就1,444幢歷史建築及340個新項目的評級工作，發展局指尚餘210項有待評級，而於已處理的項目中，有26項被拆卸或已被大幅度改建，不再作進一步處理。

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