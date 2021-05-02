警方指出，近年不少涉電騙的被捕者聲稱亦是電騙受害人，但無報警，反變身成為「特務」，協助騙徒呃其他受害人，單是今年首2個月就有13宗。警方警告這類「特務」已涉嫌犯法，呼籲市民如被要求做「特務」犯案，應報警求助。

東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威指出，近年有涉電騙的被捕人士聲稱也是受害人，但並無報警，反變身成為「特務」，被騙徒要求協助上門收錢或押送其他受害人到銀行開設網上戶口，去年有53宗，今年首2個月有13宗。今年4月1名被捕的77歲女「特務」聲稱去年4月收到電話騙案，損失幾萬元，其後被要求做「特務」犯案，涉7宗假冒官員電騙，但她從未報警。

莫稱，警方質疑這類「特務」「係咪真係俾人呃呢？」根據警方調查，很多電騙「特務」對案件並非不知情，「當警方問佢哋覺唔覺得做緊啲犯法嘅事，其實佢哋唔係唔知，不排除有啲人以此作藉口，因為佢哋根本冇報過案，甚至乎佢哋其實係（犯罪）團夥都唔出奇」，他警告這類「特務」已涉嫌犯法，呼籲市民如被要求做「特務」協助犯案，應報警求助，強調執法部門不會要求市民犯案。

另警方分析去年電話騙案受害人背景，發現7成受害人為女性，若以職業及學歷劃分，3成受害人為大專學生、專業人士及家庭主婦等。警方又發現，在冒認官員電騙案中，30歲或以下及61歲或以上受害人分別佔45%及30%；猜猜我是誰電騙案，61歲以上受害人佔60%，警方相信青年人入世未深，而長者未必緊貼最新資訊，較容易墜入電騙陷阱。

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