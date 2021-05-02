除了「港版國安法」之外，疫情亦成為騙徒犯案藉口，東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威指出，今年初有電騙受害人收到一個假冒廣州醫院的電話，指稱事主被確診及無依從檢疫，將事主轉介內地公安跟進，「現時中港兩地未通到關，點解會有內地廣州醫院打畀香港人話中咗招，成件事好荒謬，但騙徒往往用咁荒謬嘅理由，令你不知所措」。

莫稱，騙徒接着會以「可能你唔係我哋嘅目標人物，不如你畀全名同身份證號碼核對，大家可能不自覺就畀咗佢」，當騙徒獲取受害人個人資料後，其團夥會立刻上網搜尋受害人相片及個人資料，立刻製作「拘捕令」，令受害人信以為真。

商罪科高級警司亦指出，在疫情下，市民多留在家中避疫，不法分子轉往網上犯案，如去年一度暴增的網購口罩及醫療防疫物品騙案。她又指出，騙徒會以「+852」字頭電話行騙，「個電話號碼做到好似衞生署電話，聲稱你去過某地方，嗰度已經有人確診，你需要檢疫，好多人會話『我冇份喎』，騙徒即刻轉駁至假冒內地官員，話你嘅資料俾人利用咗，跟住就用詐騙伎倆呃你」，她呼籲市民如見到「+852」字頭電話，「我好肯定你唔需要接聽，如果你聽嘅話，最重要係唔好將個人資料交出嚟。」

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