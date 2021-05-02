【本報訊】39歲外傭感染雙重變種病毒，引發全港37萬外傭本月9日或之前大強檢，行動第二日正值星期日，銅鑼灣維園及中環遮打道檢測站繼續大排長龍，高峯期有逾千外傭輪候，有外傭苦候七小時仍未能檢測。對於每周一日的假期浪費來排隊，不少外傭感無奈，質疑當局定出檢測時間太倉卒，直言若身體有問題，不會打針。

有人苦候七小時仍未檢測

四個檢測站中，以銅鑼灣維園及中環遮打道最旺場，服務時間由早上10時至晚上8時，惟不少外傭清晨已來輪候。早上維園檢測站有逾千名外傭輪候採樣，烈日當空下，眾人撐傘排隊。下午1時許，人龍已圍繞六個足球場外圍，接近告士打道入口方向更「打蛇餅」，估計逾2,000人排隊，外傭間明顯沒社交距離，非常密集，有外傭顯得頗煩躁。

有外傭指昨晨5時已到場，苦候七小時至中午，仍未能檢測。來港四年的外傭Ednalyn認為檢測安排可接受，但只得數日要完成檢測實在太倉卒。有外傭直言輪候檢測非常浪費時間，強制檢測令她們唯一一日休息都被剝削；外傭Vivi則稱會先了解身體情況，「如果有問題，唔打㗎喇」。

中環遮打道檢測站亦人頭湧湧，下午約500人排隊，附近大批外傭聚會或整理包裹寄回家鄉，警員及勞工處人員到場呼籲保持1.5米社交距離，切勿多於四人聚集。來港三年的Julieann已完成檢測，認為只規定外傭接種疫苗不公平，她一直按僱主指示做檢測，健康良好，不明白港府強制外傭打針舉動，指公平起見應要求所有人打針；其表親Arlene稱已接種復必泰一周，暫未有不適。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，有僱主反映擔心傭工在人潮密集環境下感染病毒，「由原本冇事變有事」。她建議政府將強檢時間延長至月中，增加檢測中心，便利外傭。