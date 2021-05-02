【本報訊】英國大學一向崇尚言論自由，惟英國政府近年點名批評大學過份依賴收取中國留學生的高額學費，令校園內的自由受到侵蝕。有香港留學生表示，前年反修例運動期間在校園舉辦聲援香港活動時，不但遭校方阻撓，即使成功申請，亦遭有中共背景的校內組織包圍騷擾甚至強搶文宣，迫使他們中止活動。有香港留學生組織自發收集更多同類個案，以撰寫報告向政府進一步反映情況，望能守護校園內的言論自由。

特約記者譚志輝英國報道

今年將本科畢業的Jamie（化名），就讀倫敦市內一所頂級大學，反修例運動期間，原擬與數位同樣來自香港的留學生成立關注香港問題的學生組織，卻被大學學生會拒絕，「他們沒具體說甚麼原因，有人說可能我們倡議的太敏感，但事實是校內有各個不同政治取態鮮明的學生組織，為何獨獨針對香港議題？」

糾眾踩場 獲大使館撐腰

無法成立學生組織，Jamie惟有與現有學生組織合作，「剛好國際特赦組織的校內分部當年工作的主題是保障人權和示威權，我們就與他們商討合作就香港議題發聲。」最終她們以國際特赦組織名義，向校方申請一連兩日在學生中心外舉辦香港示威與警暴的展覽。

展覽前年11月底首日展出時，即有中國留學生語帶恐嚇着她們小心，「我們學聯會有人來」。該學生口中的「學聯」是全英中國學生學者聯誼會（CSSAUK），據其網站所稱是「受中華人民共和國駐英國大使館教育處支持」，更號稱是目前英國最大的華人社團。

其後數名中國學生到場，開始用普通話指罵她們是港獨分子發放假新聞，指她們播放的片段經剪接，又指西灣河警察槍擊學生事件中警員只是向天鳴槍示警，「我們裝作聽不懂普通話，他們就改用英文，而且越多越多中國學生到場，又有人拍攝我們大頭相。」Jamie一方只有不足10人，對方卻糾集近半百人，「他們不少揮舞五星旗，又持iPad播放警察使用武力清場的片段，我也不明白他們想表達甚麼。」

最終校園保安要求Jamie腰斬展覽，原因是「太多人眾集要清場」。Jamie形容當時感覺憤怒且無奈，「我們只是行使學生的權利發表意見和促進交流，但被人騷擾，為何不是要求搞事者離開，而要求我們走？」Jamie表示經此一役後，明白在校園可做的相當有限，故改投身校外組織希望可繼續在英支援港人。

英議員：學術自由遭侵蝕

在倫敦一所羅素集團名校就讀的Kitty（化名）亦有類似遭遇，她前年10月1日在校內與數位港人學生即興發起Stand With HK集會，當時出席者包括十數位香港和本地學生，各人手持自製文宣及高叫支持香港的口號，惟未幾即有中國學生到場，用普通話指罵他們是「曱甴」、「漢奸」等，「突然有個臉容十分凶悍的中國學生閃出到我身前，瞪着我的時序表，之後對我怒目相向，發難一手扯下我的文宣丟在地上。」保安員即時將涉事人帶走，並要求Kitty等人先行離去，Kitty一夥擔心情況會失控，只好屈服。

由執政保守黨資助的智庫ONWARD去年發表研究報告，指英國大學過份依賴來自中國留學生的學費，並有充份證據顯示中共及其操控組織正損害英國學界的學術自由和研究。英國下議院外交事務專責委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）曾表示，中共透過不同途徑，以撤出對學術界提供研究資金或撤出中國留學生等威嚇手段迫使英國學術界在敏感議題上噤聲，並直言「英國的學術自由遭到侵蝕。」

有見及此，香港留學生組織「香港思源」去年起收集大學生在校園發表有關支持香港運動而遭受疑似中共組織騷擾的個案，向英政府提交報告作進一步行動。發起人之一的Basil表示，目前收到個案甚少，「我們猜測是因為部份人認為他們的遭遇太微不足道，但其實我們都需要以反映中共滲透英國校園的情況。」

Basil強調參與者身份絕對保密，資料使用後會銷毀，希望有類似Jamie和Kitty遭遇的學生，無論是否來自香港，都可聯絡他們並提供資料。