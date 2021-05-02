【本報訊】早前有半山堅尼地道八號Kennedy Terrace住戶向衞生署發律師信要求交代強制檢疫21日法律基礎。衞生防護中心昨晚不點名發稿回應，解釋須採取果斷和迅速的檢測和檢疫措施應對，重申變種病毒傳播力強，因此確診個案的密切接觸者即使檢測呈陰性，均須撤離檢疫21日。

新聞稿未有指明是回應半山住戶爭議，僅表示社會關注涉及帶有N501Y或其他變種病毒株的21日強制檢疫安排，為此作出進一步闡述。

早前另有一名菲傭被驗出帶有N501Y和E484K變種病毒株，源頭不明，其居住的映灣園第11座共有1,027名住戶須隔離檢疫21天，中心形容是次為疫情期間最大型撤離行動。中心解釋，鑑於映灣園第11座錄得帶有該兩種變種病毒株的本地個案，傳染性較高，全部住戶或已因共用大廈公共設施有感染風險，故根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）安排沒有病徵的住戶進行21日強制檢疫。

院舍員工打兩針免定期檢測

中心又指，涉及變種病毒個案的密切接觸者即使早期檢測結果呈陰性，仍可能處於潛伏期，故須於最後接觸確診個案，或有確診個案的大廈逗留日期後21日期間接受檢疫。

至於已接種疫苗人士可否獲豁免檢疫，中心表示聯合科學委員會已跟政府專家顧問團進行會議，但由於數據仍有限，委員會及顧問團均認為應繼續維持現有的密切接觸者檢疫安排。

勞工及福利局宣佈，今日起已完成接種兩劑疫苗的安老院舍及殘疾人士院舍員工可豁免定期強制檢測。