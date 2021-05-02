【本報訊】中國大陸自3月起禁止台灣鳳梨（港稱菠蘿）進口後，港人力撐鳳梨，根據最新公佈的數字，香港3月成為台灣鳳梨出口量最大的地區，輸港數量達1,768公噸，比起2月的13公噸激增135倍。本港水果進口商對本報表示，3月進口量激增屬個別情況，但是一個契機令更多港人認識台灣農產品。有水果商指，現已進入鳳梨產季，價格會較兩個月前回落至一半左右。

台灣農委會近日公佈的數字顯示，3月台灣鳳梨出口量達到4,718公噸，香港和日本分別佔1,768公噸及1,719公噸，位列出口量的第一和第二，也分別較2月激增約135倍及19倍。在2月，台灣輸港鳳梨量為13公噸，輸日則為83公噸，該月中國大陸佔了超過九成的出口量，達1,785公噸。

從3月台灣鳳梨的出口價值來看，日本略高於香港，3月出口至日本的鳳梨價值為220.3萬美元（約1,710萬港元），至香港的則為217.5萬美元（約1,690萬港元）。

大陸仍進口逾800噸

縱使大陸2月26日聲稱因在台灣鳳梨發現害蟲，3月起禁止進口，台灣農委會的數字顯示，3月還是有810公噸的台灣鳳梨出口至大陸。事實上，不少大陸的網民在這兩個月還是在微博指，見到市面上有售台灣鳳梨，有人估計是因為大陸水果商在3月前已下定單，故依然獲准進口，有網民引述店主稱，「這批賣完就沒了，下次想吃估計要到武統之後了。」

翻查台灣農委會去年3月出口鳳梨的數字，香港只佔80公噸，日本佔474公噸。中國大陸則有10,207公噸，比今年3月台灣鳳梨出口總量多出逾倍。

香港水果零售商「水果博士」負責人Henry向本報表示，他在3月時也進口了約150公噸的台灣鳳梨，但他近日留意到坊間對台灣鳳梨的需求和討論度都已明顯下降，加上4月開始進入台灣鳳梨盛產季節，他擔心價格浮動，不敢一次過入太多貨，估計進口量較上月下跌至少七成。

零售商料需求將回落

Henry認為3月份銷量急升是「很個別的例子」，現在只是回歸正常。不過，他與同業討論，均認為仍有一定數量的港人會繼續支持台灣鳳梨，同業也會繼續進口，他們預計未來數月鳳梨的進口量會較往年同期多。Henry又表示，台灣水果有口碑，但過去多年巿場關注點落在日本水果，這一次因為大陸停止輸入台灣鳳梨事件，讓港人對台灣水果加深認識，他接下來也會加強推廣。

巴打鮮菓負責人梁東麒則對本報表示，現在台灣鳳梨當造，進入產期，產量越來越多，所以在香港的售價較兩個月前、大陸剛停止進口台灣鳳梨時低，大概可便宜一半，比較小的鳳梨價格或低至10至15元。

梁東麒亦指，接下來會有更多鳳梨品種進口本港，例如是「牛奶鳳梨」、「芒果鳳梨」及「甜蜜蜜鳳梨」等。