【本報訊】接手經營城巴及新巴的匯達交通公佈，去年稅前虧損2.62億元，撇除政府津貼則蝕8.13億元。該公司指，機場及陸路口岸路線的客量大減，並歸咎是城巴及新巴早年競爭的惡果，正研究重建港島網絡。

去年兩巴載客量大減27%，相等於減少1.07億人次，即換算客量近4億人次；機場及陸路口岸路線的客量更大幅下跌超過90%。截至4月，整體載客量仍按年少約25%。

匯達表示，去年計及政府津貼的稅前虧損2.62億元，而有關保就業計劃資於12月起已停止，去年12月至今年2月期間，已錄得2.2億元虧損，相等於去年全年蝕幅84%。

稱車費太便宜

兩巴4月4日起獲准分階段加價最多12%，但匯達指歷年來的盈利一直以機場及陸路口岸路線的車費收入所帶動，如今這些路線客量大跌超過90%，嚴重衝擊其財政狀況。

該公司指出，儘管近日票價有調整，但城巴及新巴港島路線的車費「仍然是世界各大主要城市中數一數二最便宜」，因多年競爭，每公里的車費亦比新界眾多路線不成比例地低。

匯達交通指出，疫情爆發之前，城巴新巴的港島路線已經面對人口遷移、港鐵港島西延線及南港島線通車，令巴士客量流失等重大挑戰，疫情之後將全面重建公共交通，改善交通互相連接。

去年新創建（659）以32億元出售城巴新巴業務，組成匯達交通，當中以私募基金Templewater Bravo Holdings持股90.8%，漢思能源（554）持股8.6%，Ascendal Group持有0.6%。