觀塘市中心重建項目「裕民坊」（YM2）落成逾月並辦模型展覽，懷念對街裕民坊，但實情後者仍有3家商戶死守未走。繼上月中執達吏登門趕走羅姓商戶，料另一死守戶林先生最快明日（4日）清晨要被抬走。關注團體「活在觀塘」指林今晚會通宵留守迎接，重申期望市建局可暫停行動，先與商戶對話。

《蘋果》正向市建局查詢可行方案。

上月14日逾30名戴頭盔執達吏清早抵裕民坊，疑撬開死守戶羅榕帶經營的潔具舖趕人，引發羅後來天台危坐，死控市建局一事。如今剩餘3戶不願遷走，團體「活在觀塘」今表示，料最快明早約7時再有執達吏到場，封鎖位處天橋底、同仁街角的兩個散貨場舖位。團體指該舖位原有人之一林遠志因身體抱恙未能回應記者提問，但指林表明今晚會通宵死守。

商戶寧企街 誓不入「死場」

市建局主理的觀塘市中心重建項目第二及三期計劃預計今年內完成，項目設施如「裕民坊」（YM2）商場等都已啟用逾月，將多家原來裕民坊商戶，安置在商場地庫層「裕民市集」。不過，有13個流動街邊小販檔的玲姐則因計劃而無處擺賣。玲姐直斥地庫裕民市集是個「死場」，無意進駐，「寧願喺街邊對住啲圍板都唔落去，死梗㗎嗰度，限制令又多，鑽個窿又唔得，企多個人又唔畀」。玲姐自言因重建計劃已經歷兩次搬遷，依然堅持要在地面擺賣及13檔口相連才會有生意，她促請局方提供固定位置，如對街凱匯商場出入口，在不被控阻街前提下續經營。

現時仍倚裕民坊營業的73歲鐘錶匠佘先生，則因無獲發工匠類的固定攤位小販牌照，而無望被局方安置入裕民市集內。

「活在觀塘」負責人馮炳德指，料市建局今年6月圍封裕民坊舊麥當勞整棟建築，9月就封起對出一帶馬路位置並刊憲收回土地，待年尾拍賣，「冇時間空間畀佢哋（留守戶）生存」。「活在觀塘」創辦人袁智仁要求政府暫停行動，先與商戶對話，並對外宣傳重建項目以增加安置戶生意。

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