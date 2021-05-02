去年7月1日實施的「港版國安法」成為騙徒犯案工具，警方至今接獲15宗涉利用《國安法》的電話騙案，損失金額最高的個案涉款220萬元。有險被騙的事主稱，騙徒指稱其手機發放港獨資訊，涉違《國安法》，被要求將900萬元積蓄轉往新開設的網上戶口，又以方便調查為由，要求事主買新手機和下載惡意應用程式，以獲取網上戶口密碼。騙徒更給事主4萬元作為手機費用及銀行罰款，令事主信以為真，銀行職員及時發現報警，事主才幸保不失。

被指發放宣揚港獨及洗黑錢

70歲陳女士於4月4日接獲聲稱「香港中央電訊局」人員來電，對方講出陳女士的姓名及身份證號碼，她第一次並無理會及立即「cut」線，但對方「不死心」，多次致電她，指其電話發放宣揚港獨消息，違反《國安法》，要求她向內地長沙公安局解釋，並將電話轉駁至長沙公安局，對方聲稱發現陳的銀行戶口涉嫌洗黑錢，要求她提取所有存款，並改往另一銀行開設網上戶口；騙徒又將1萬元匯入其戶口，要求她購買指定手機，以及下載一個應用程式，並輸入網上戶口和密碼，方便調查及聯絡，「由於對方透過通訊軟件發放我嘅相片連同法院簽署嘅拘捕令，又有警員嘅證件相片，令我相信係真」。

她續稱，騙徒在過程中疲勞轟炸她幾小時，「電話係冇停過，同埋話錄緊音，但佢語氣並非恐嚇我，反而同我研究會喺邊度、幾時交身份證畀其他人，點解人哋會攞到我嘅身份證，其實（我當時）覺得佢係幫緊我」，騙徒又聲稱是「機密」案件，不可向任何人披露，並要求她每3小時以手機報告行蹤，故由4月4日至10日期間，「我都係跟住做，仲不時提醒我唔合作就會即刻被拘捕……佢哋可以喺2小時內喺我屋企門口出現」。

看防止電騙資訊及短片後驚覺受騙

由於她要提取900萬元定期存款，需繳付3萬多元銀行罰款，騙徒於3小時內將3萬多元匯入其戶口作補償，「佢話係我協助中國政府調查案件，罰款由中國政府全數畀返我，我都奇怪點解中國政府可以喺3個鐘頭就匯款畀我，對方話：『中國政府非常之高效率』，咁我咪信佢囉。」

陳女士到銀行提取900萬元，銀行職員起疑提醒她及通知警方，警方趕到詢問她為何提取龐大款項，會否被騙，但陳向警方聲稱只用作投資，至警方將防止電騙等資訊及短片傳給她，終令她醒覺可能被騙，於是報警，900萬元積蓄幸保不失。

去年最大騙案涉$220萬

東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威指出，去年有1,193宗電騙，當中15宗涉《國安法》騙案，受害人年齡介乎17至82歲，損失金額由8,000元至220萬元不等。而今年首季有200宗電騙，暫未有涉《國安法》個案。最大損失個案於去年8月29日，65歲退休女子在沙田家中收到電騙，騙徒聲稱事主違反《國安法》，要交出金錢以示清白，受害人於是提供網上理財戶口資料。騙徒於去年9月至10月期間，從受害人戶口轉走約220萬元。受害人最終於去年10月底報警求助，警方成功截取10萬元，案件中暫未有人被捕。

他指出，騙徒以非法手段如黑客入侵受害人或其身邊人士的電腦，透過電郵等盜取個人資料，又或以說話「套取」受害人資料，以便進行詐騙。另近年電騙匪徒會要求受害人下載名為「安全防護」等惡意應用程式，輸入銀行戶口號碼及密碼等，以提取受害人款項。

有手機就有機會成為電話騙徒目標

陳女士個案中騙徒曾給予4萬元「補償金」及手機費，莫指出，該手法較罕見，警方懷疑這筆錢是其他電騙受害人的款項，「佢哋呃緊陳女士嘅同時，佢哋都呃緊其他人，要求其他人將錢存入指定戶口以證清白，相信呢筆錢係由其他受害人戶口存入陳女士個戶口嘅錢」，警方正追查該案件是否有涉其他受害人。

他提醒市民只要有手機就有機會成為電話騙徒目標，「無論用《國安法》抑或其他藉口，最好對付電騙嘅方法，就係收到電話即刻cut線」，亦不要隨意下載不明來歷的應用程式及切勿透露銀行戶口和密碼等重要資料。

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