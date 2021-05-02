香港迪士尼表示，上月復活節假期間，非年票本地訪客量錄得近十年來新高，由於餐飲措施暫仍維持入座率50%上限，園方目前仍未用盡75%訪客入場容量。園方又料，如疫情無大變化，今夏有望讓城堡節目回歸重演。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）日前接受傳媒訪問表示，過去樂園的訪客中大約有三、四成是本地客，在復活節假期間，本地非年票訪客人次錄得10年來新高。他指，即使現時入場上限已放寬至75%，實際上仍未用盡，以平衡防疫與訪客體驗，當中與餐廳防疫暫時仍維持現行上限50%入座率相關。

非強制員工接種疫苗

他解釋，新實施的餐飲防疫措施資訊量龐大需時消化，不宜太早評論成效。被追問樂園會否參考坊間食肆行B、C混合甚至D級模式營運宴會，他笑言迪士尼本身都不會開到凌晨2時，而日常營運又可以發生眾多不同情況，為保障遊客安全，暫時餐廳仍維持現行防疫措施，即4人一枱、入座率50%。他指，員工方面會盡量鼓勵接種疫苗，職員可在工作時間內去打針，接種措施亦非強制，並指僱主難以逐個人追蹤有否打疫苗。

樂園因防疫，仍未恢復舉辦巡遊、城堡15周年表演等節目，莫偉庭表示若疫情維持平穩，有望今夏讓城堡的日間表演節目重返，表演帶點魔幻（with a little bit more magic），但拒透露煙火會否回歸。另一項預期今年落成的全球首個《魔雪奇緣》主題區，他指建築進度良好。

莫偉庭日前聯同浸大體育運動及健康學系副教授雷雄德、香港傷殘青年協會主席吳家榮，及香港輪椅籃球代表隊隊員余俊延，齊齊做運動推廣傷健共融，香港迪士尼早前捐出130萬元予香港傷殘青年協會，支持一項為期2年半的「動歷社區齊起動」計劃，舉行傷殘運動體驗班、講座、成立社區共融隊等，希望促進傷健人士多做運動，保持身心健康。

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