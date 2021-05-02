【本報訊】本港接種COVID-19疫苗後死亡呈報個案增至28宗。上月26日一名57歲男子接種國產科興疫苗後，昨日凌晨在街上不省人事，送院後離世，死者生前患有高血壓、慢性阻塞性肺病及肥胖，至今累計有22人接種科興疫苗後死亡，另外六人接種復必泰。

醫管局資料顯示，一名57歲男子上月26日在社區疫苗接種中心接種一劑科興疫苗，逗留觀察期間沒有不適紀錄，六日後即昨日凌晨被發現在街上不省人事，被送往博愛醫院急症室後於當天早上離世。死者患有高血壓、慢性阻塞性肺病及肥胖。

孔繁毅：22人接種科興後面癱

翻查紀錄，注射疫苗計劃至今共有28宗接種疫苗後死亡呈報個案，包括22宗接種科興疫苗，以及六宗接種復必泰疫苗。

疫苗臨床事件評估委員會共同召集人孔繁毅在NowTV節目《大鳴大放》表示，接種科興人士平均年齡較接種復必泰人士大20歲，加上較多人有冠心病、心臟病或糖尿病等長期病患，「如果佢哋未控制得好呢一啲長期疾病，而又去接種疫苗呢，佢哋自然多啲機會有一啲所謂不良事件發生，基本上同疫苗接種冇關係」。

孔繁毅又表示，截至上月18日共接獲29人接種疫苗後面癱，當中22人接種科興，七人接種復必泰。

孔繁毅指出，接種科興後面癱的病人較多為男士，以左臉面癱較常見，大部份於針後48小時發生。他指港大正進行研究，若數個月後發現科興疫苗針後面癱個案明顯較前幾年同期增加，會建議科興在疫苗指引上加入面癱為副作用之一。

在政府催谷下，至昨日已為市民共接種近150萬劑疫苗，其中約95萬人接種首劑，約54萬人已接種第二劑。截至昨晚8時的過去24小時，約4,000名市民在網上預約接種第一和第二劑科興疫苗，約15,500名市民預約接種第一和第二劑復必泰。

前日共有10宗打針後須送院個案，其中一名31歲男子接種科興疫苗後未能移除針筒，送院後要由醫護人員才能成功拔除針筒，現已出院，其餘九宗均為接種復必泰後出現左下肢麻痹、心悸、心搏過速和出疹等副作用。