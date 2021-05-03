前年7⽉28⽇⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，當中23人被控暴動，案件今續審。庭上今突然豎立了4個模特兒公仔，分別戴上頭盔、護目鏡及手套等物。控方指公仔反映部份被告被捕時的衣著及裝備，可以協助法官。惟法官直指，為免有提示即將作供的警員證人之嫌，應先將模特兒公仔搬離法庭。

審訊今踏入第48日，庭內突然擺放了4個示威者裝束的模特兒公仔。有被告入庭看見公仔後，與律師團隊或其他被告交頭接耳，竊竊私語；亦有旁聽人士突然發現公仔，向身旁親友表示嚇了一跳。

該四個模特兒公仔豎立在法官陳仲衡右側約兩、三米處。控方指它們分別代表第二被告陳梓康、第五被告陳希雋、第十三被告李少康及第二十四被告黃柏賢被捕時的衣著及裝備，藉以協助陳官。

庭上所見，其中一個模特兒公仔戴上黃色頭盔、護目鏡、「豬嘴」，身穿黑衫黑褲、黑手袖及白手套，揹著淺色背囊。控方稱這個公仔反映次被告被捕時的衣著及裝備。另一個公仔則戴上淺色頭盔、身穿藍色短袖上衣及牛仔褲，戴手套。控方指這個公仔反映第十三被告的情況。

代表控方的資深大律師郭棟明今表示，本案有9名被告對身份存有爭議。控方會傳召一名警員證人作供，該警員反覆觀看42小時長的媒體及警方所拍共53段影片，可指認當中9名被告。

郭承認其中一個公仔似乎是女裝，而且模特兒公仔身形較一般人高大；惟郭向陳官強調，公仔可顯示被告當時裝備與衣著。由於暫時僅能安排四個模特兒公仔，當證據提及另外5名身份有爭議的被告，控方屆時會為公仔換上其餘被告的衣服及裝備。

陳官認為既然模特兒公仔是用於協助他，為免有向即將作供警員證人提示的嫌疑，應先將模特兒公仔搬離法庭。陳官著控方先拍下模特兒公仔穿上9名被告被捕時衣著及裝備的照片。由於需時準備，聆訊押後至明天繼續。

【案件編號：DCCC871/19】

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