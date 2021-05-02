持有沙田上禾輋及排頭村2幅私人丁地的公司於2008年將不同地段售予不同懷疑男丁。翻查資料，原來位於該上禾輋土地旁，正正為早年已完成收地的鄉村擴展區土地，在相關交易前2年、即2006年時，當時的房屋及規劃地政局曾提議在該處發展多層「丁廈」，預計連同元朗蝦尾新村合共提供約2,000個700平方呎單位，但計劃最後不了了之。

不過，其後有傳媒發現政府早於2009年未經公開諮詢，重啟該2個鄉村擴展區計劃，當局至2015年才將計劃諮詢區議會，當年區議會文件顯示，沙田排頭村一帶擴展區佔地15萬方呎，會按照90年代計劃可建41幢丁屋。事件惹起爭議，指土地珍貴，有區議員認為應將該處改為興建公營房屋，但亦有鄉事派要求政府盡快兌現承諾落實興建丁屋。該處地理位置優越，位於沙田政府合署旁，距離沙田港鐵站僅5分鐘路程。

沙田鄉事委員會主席莫錦貴稱，據知該鄉村擴展區用地至今仍等待申請撥款以進行工程。他直言，政府列該處為擴展區，是因為昔日發展沙田新市鎮時收回村民土地，政府曾承諾有此規劃，「而家係政府無做到，唔知底細嘅，就響度說三道四」。對於本研社認為丁地被濫用作「套丁」，應收回發展，莫稱「套丁」只是小部份人所為，「只係有啲害群之馬，你就將成個組群打低，係咩意思」。他形容興建丁屋動輒需時十年八載，甚至有70年代的申請仍待審批，形容「原居民先係被蝦嘅一群」。但對林建岳是否持有上禾輋等土地，他稱並不知情。

另外，本土研究社於2018年曾經立法會去信發展局，要求地政總署將小型屋宇（丁屋）申請告示上載至地政總署網頁以增加透明度。地政總署事隔3年突然在今年4月回信指，小型屋宇申請會以告示形式張貼於相關鄉村、鄉委會及分區地政處，為期14天，以便持份者知悉署方正處理申請，但因署方需處理多項不同類型土地申請，現時沒有將申請告示上載至網頁的安排。

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