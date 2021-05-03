廉政公署落案起訴55歲警司龍少泉，控告他涉嫌隱瞞將一個購入的單位出租，並訛稱該單位供家人自住，詐騙政府及滙豐銀行向他批出購屋及按揭貸款共約600萬元。廉署指，警司龍少泉涉嫌違反《盜竊罪條例》第16A條，被控2項欺詐罪名，已獲准保釋，5月5日在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉署表示，被告龍少泉1986年加入警務處，至2019年5月晉升至警司職級，符合資格按購屋貸款計劃，向政府申請貸款置業。如該計劃的申請人提出申請時，距離其法定退休年齡不足10年，可獲豁免須居住於有關物業的規定。惟以該計劃貸款購買的物業，只可由申請人或其家人居住，不得出租或分租。

警司龍少泉2016年9月根據該計劃向庫務署申請貸款，並向滙豐銀行申請60%按揭貸款，當時距離其退休不足10年。政府當時規定，自用或投資住宅物業的按揭貸款上限，分別為樓價60%及50%。廉署早前接獲庫務署轉介貪污投訴，調查後揭發警司龍少泉涉嫌於2016年9月29日至11月30日期間犯罪，其間警務處、庫務署及滙豐提供全面協助。

其中一項控罪指，警司龍少泉涉嫌虛假在該計劃申請中表示，將獲交付一個愉景灣空置單位；以及沒有向庫務署署長呈報他與該單位當時的租客已簽訂租約，而該變動可能會影響他領取公務員房屋福利的資格。

另一項控罪指，警司龍少泉涉嫌虛假在向滙豐提交的按揭貸款申請中表示，上述單位將由其父母居住，並將於交易完成時取得該空置單位；以及沒有在提取貸款前，通知滙豐他已簽訂上述租約，而該變動可能使有關申請表內提供的資料，變為不正確或失實。

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