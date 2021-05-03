初選案令不少民主派身陷囹圄，民主黨亦有林卓廷、尹兆堅、胡志偉及趙家賢被還押候審；考慮到無法履行職務，林卓廷已向民主黨辭任副主席，並獲中委會接納。民主黨主席羅健熙指，時勢艱難，該黨會繼續緊守崗位，為被囚的黨友及其家人多走一步，「前路漫漫，讓我們一起並肩同行」。

羅健熙向會員發信，指中央委員會早前收到林卓廷去信，指因其現時在囚、無法繼續履行副主席職務，因此要辭任副主席，中委會經討論後，已接納其辭職，並會於合適時間安排補選；而未來數星期，不少資深黨員需要到法庭應訊，該黨也希望黨友到庭支持，而若想與被囚四人通信，可將信件交往民主黨秘書處跟進處理。

中委會設座談會商未來路向

羅健熙在信中又指，中委會早前安排了座談會，供區議員及黨友商談未來的民主運動路向，強調中委會將持續與黨友以不同渠道交流，亦會繼續舉行座談會讓黨友集思廣益，希望各位黨友踴躍參與討論。

相關報道：陳志全宣佈不再參與遊行集會示威 退出人力從此不參選

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）