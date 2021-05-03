香港電台節目製作人員工會指，助理節目主任利君雅不獲續約，未能正式成為公務員。利君雅早前兩度被延長試用期，第二次試用期限為本月30日，意味她將於月底離任。

被「藍絲」瘋狂批鬥的利君雅，為港台節目《視點31》主持，17年10月入職港台，原定去年10月滿試用期，突被要求延長試用期120日；針對她前年7月至11月期間的投訴，亦將重啟（reopen）調查。至今年初管方以調查未完成為理由，另開一張為期120天的新合約，聲稱利仍可用公務員身份履行這張合約，直至重啟的調查結束，再視乎調查結果決定她能否正式成為公務員。惟利君雅最後仍不獲港台續約。

質問林鄭：講返句人話好冇？

利君雅為巴基斯坦裔，於香港土生土長，她在浸會大學傳理學院主修廣播新聞，曾任Now及無綫電視記者，後來加入《明報》，至2017年轉職港台。

利君雅以問題尖銳見稱，其中去年7.21白衣人恐襲事件後，全港市民徹夜難眠，惟特首林鄭月娥翌日下午3時才會見記者，更不斷以「我已經答咗你嘅提問」試圖開脫。有份出席記者會的利君雅則問林鄭：「當立法會被衝擊時，你凌晨4點都出嚟見市民，噚晚你成晚去咗邊？ 」、「噚晚係咪『官警黑大龍鳳』？」更着林鄭「講返句人話好冇？」

港台中人質疑商經局施壓動刀

由於利君雅曾多次在政府及警方記者會上向高官提出質疑，引來「藍絲」及中共喉舌不停狙擊。據稱港台有處長級人員表明，重啟調查只索取去年7月至11月期間針對利君雅的投訴信，而無視讚賞意見，而有關投訴主要針對利君雅過去曾出席的兩次官方記者會，港台共收到過千宗投訴。

不過，讚賞及支持利君雅表現的信件，數量較投訴信多幾倍，有港台中人質疑，向利君雅「開刀」是商經局暗中出手施壓。

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