港府近日多次放風規管「假新聞」，令人憂慮傳媒空間不斷收窄。香港民意研究所及記協公佈最新的「新聞自由指數」顯示，新聞從業員對香港新聞自由的評分急跌至32.1分，創歷史新低，當中8成半人認為港府是打壓新聞自由的來源。

記協主席楊健興表示，本港新聞自由過去一年急劇惡化，指《港區國安法》帶來寒蟬效應，加上港府持續打壓新聞界，令採訪工作變得寸步難行。他又擔心一旦政府立「假新聞法」，會輕易變成一種對付傳媒的武器。

記者感無足夠保障

香港民意研究所及記協今年2至3月進行「新聞自由指數」調查，分別訪問1,023名市民及367名新聞從業員，以0至100評分。新聞從業員的「新聞自由指數」評分為32.1分，是2013年以來的新低。

香港民意研究所總監彭嘉麗表示，評分下跌的主因，是業界認為傳媒現時批評港府及中央政府會有所顧慮，以及記者沒有足夠保障，以確保採訪時可順利獲取所需資訊。

報道「港獨」受上級施壓增

367名受訪者當中，多達85％同意港府是打壓新聞自由的來源，有69％受訪者認為中央近年強調「一國先於兩制」，令他們報道其他立場的聲音時感到不安；亦有40％受訪者指，上級有就關於香港獨立的報道向他們施壓，比前一年大增7個百分點。

調查結果又顯示，至少96%新聞從業員認為去年多宗事件損害新聞自由，包括訂立《港區國安法》、警方搜查壹傳媒大樓、警方修改傳媒代表定義，不承認記協及攝記協簽發證件、《鏗鏘集》編導蔡玉玲查車牌被控作出虛假陳述，以及有線電視新聞部大裁員。

公眾對新聞自由評分回升

而公眾評分的「新聞自由指數」為42.6分，比前一年的指數略為回升0.7分，但仍為2013年以來的第二低。彭嘉麗解釋，評分回升的主因是疫情下街頭警民衝突情況減少，記者在前線遭遇暴力對待的危險相應降低，故相關評分有所提高。

記協主席楊健興表示，對香港新聞自由越來越感悲觀，稱現時新聞界面對的威脅「來自法律、來自權力」。他稱《港區國安法》帶來的寒蟬效應已滲透不同層面，包括文化、藝術、電影、以至一般人的言論。他舉例指，記者現時亦難以找受訪者評論敏感話題或發表尖銳言論，「以前驚講錯嘢，而家係驚講嘢」。

批政府動輒指不合心意新聞為「假新聞」

楊健興又指，政府現時面對不合心意的新聞報道，就輕易指控報道失實，甚至可能立法規管「假新聞」。他擔心法例會被「武器化」，政府將來可能會指控報道分化人心、散播仇恨，令媒體自我審查更嚴重，亦令有心創辦媒體或投身新聞界的人卻步。

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