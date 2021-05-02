印度疫情大爆發，累計感染總人數已經突破了1,900萬。在過去24小時內，全國通報超過40萬宗新增感染病例，是全球單日感染新紀錄。全國累計病死人數已超過21萬，專家估計，實際的感染以及病死數字要比官方統計更高。世界對印度疫爆十分關注，因為目前欠缺氧氣、呼吸機及藥物，美、英、德、日、愛爾蘭、羅馬尼亞紛紛運送呼吸機、氧氣樽。中國駐印度大使孫衞東透露，今年4月以來，中國已向印度提供了5,000多台呼吸機、21,569台製氧機、超過2,148萬個口罩和約3,800噸藥品，習近平4月30日就疫情向印度總理莫迪致慰問電，表示會支持印度抗疫。

但就在習近平慰問翌日，由中共中央政法委官方微博「中國長安網」發佈的圖片，以極端民族主義、反人道低劣手法嘲諷印度疫災。該圖片將中國火箭升空及印度穿着全套保護衣的工作人員點火燒屍的相片拼在一起，並寫上「中國點火vs印度點火」及「#印度單日新增確診超40萬例#」。除了政法委這張無恥之圖外，原來早在29號已經發佈「中國火神山vs印度火神山」改圖寸爆印度，中國公安部新聞中心/公安部治安管理局官方微博「中國警方在線」、天津市人民檢察院等官方賬號，在多個社群平台轉發這張「中國火神山vs印度火神山」，仲tag埋「＃印度德里將狗用火葬場改為人用＃」。內地大量小粉紅和應，為印度疫情幸災樂禍鼓掌歡呼，亦有人批評官媒「人性泯滅」。

為求宣傳罔顧道德

對於中共官媒戰狼式宣傳手法，大家不會詫異，外交官用改圖抽水方式去寸爆澳洲、日本習以為常。本來網絡上抽水行為無日無之，但以外交官、政法委黨媒的名義發出，就世界罕見。因為這些尖酸刻薄的嘲諷，隨時會釀成外交風暴，國際上厭共反中情緒上升，同官方這種bad taste行為有莫大關係。但今次特別之處，是習近平剛同莫迪通電慰問表示會幫助抗疫，另一邊廂就由黨媒抽水嘲笑印度抗疫不力，究竟是否「高級黑」呢？非也，這是反映出所謂慰問印度幫助抗疫，只係擺姿態，目標仍然是出口轉內銷，配合政法委宣傳，一正一反借印度疫爆突出共產黨的英明神武，中國模式如何優越、發展道路如何充滿自信！每當世界各地天災人禍，總忙不迭衝出來抽水，用同一套路說明中國模式的優越性。他們眼中只有自己的「偉大民族復興」故事，以為全世界都應該扮演中華民族偉大復興的「佈景板」，抽水樂此不疲，連人性道德底線也不顧了。

更惡劣的是中共天天嚷着「武漢肺炎」污名化中國，歧視中國，但傳媒卻繼續用「英國」、「南非」及「印度」變種，污名化其他國家。食野味這劣質飲食文化，連累全世界，全球死亡人數已超過300萬，百億日本奧運投資泡湯。用自己一手製造的災難，來幸災樂禍抽水，這是甚麼道德水平的腦袋，才會想到「世紀疫症」是宣傳民族復興好時機？

劉細良

時事評論員