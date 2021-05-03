運房局早前提出增加過渡性房屋供應，向關愛基金申請撥款9,500萬元，資助非政府機構租用酒店及賓館作過渡性房屋，但計劃遭基層團體批評未能切合住戶需要。

運房局向立法會遞交文件，建議增加資助涉及改建或使用私人處所作為過渡性房屋的項目，包括酒店和賓館的過渡屋項目，資助額將涵蓋向私人處所業主所支付的租金。另外，若項目涉及增設大規模排水設施，每個單位的資助上限亦由55萬元增至56.5萬元。

指酒店及賓館方案財政上「並不可行」

當局稱，截至今年4月初，過渡性房屋專責小組已覓得可在2022／23年度或之前提供約1.4萬個過渡性房屋單位的土地，當中逾1,100個單位已完成，約2,400個單位正在動工興建，預計今年至明年內落成，約9,800個單位已經開始建築前期工作。

運房局早前亦提出使用酒店和賓館房間作為過渡性房屋，已於今年4月推行由關愛基金撥款的「資助使用酒店和賓館房間作為過渡性房屋的先導計劃」，資助非牟利機構推行項目。但政府留意到部份項目中，如工業大廈改建為過渡性房屋，在財政上並不可行，因為相關租金收入，可能不足以全數支付私人處所業主徵收的租金，故預期使用酒店和賓館房間作為過渡性房屋亦可能遇上同類困難。

另外，部份項目往往因要提供大規模的排水設施，需要大筆開支，令財政上變得勉強可行，故有需要加強支援。

參考私人租金水平定資助額

當局建議擴大資助計劃的範圍，涵蓋就改建或使用私人處所作為過渡性房屋，而向私人處所業主支付的租金，受惠的包括使用酒店和賓館房間作為過渡性房屋的項目。

資助計劃的評審委員會會檢視機構遞交的預算建議，參考私人租金水平等，確保向私人處所業主繳交的租金屬合理水平。

現時先導計劃是由關愛基金撥款資助，當局將視乎計劃反應，在基金所得撥款耗盡時才利用運房局的資助計劃延續計劃；至於涉及改建或使用住宅處所的資助額則不變，即使用酒店和賓館作為過渡性房屋的擬議資助，仍維持現時每單位最多20萬元，改建工廈等作為過渡性房屋的資助維持在每個單位最多55萬元。

為排水設施提供額外資助 上限每單位1.5萬

此外，部份涉及在空置土地上興建過渡性房屋單位的項目，若用地附近缺乏公共清水或污水接駁，而需提供大規模排水設施的項目，當局建議在現有每個單位55萬元的資助外，為排水設施提供額外財政資助，上限訂為每個單位1.5萬元，即每個單位的資助上限增至56.5萬元。

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