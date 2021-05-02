【本報訊】疫潮曠日持久，港人坐困疫城，香港與新加坡旅遊氣泡最快本月26日啟動，惟兩地疫情反覆，新加坡前日錄得一宗來自香港的確診個案，料為本港的「輸出個案」，令氣泡啟動再添變數。新加坡交通部稱，已預期疫情有高低，會密切留意兩地疫情發展對旅遊氣泡的影響。商經局亦稱會與新加坡政府保持溝通。

新加坡前日新增25宗輸入個案，包括一名44歲由香港回國的新加坡居民，該名男患者無病徵，前日確診。新加坡交通部回覆本報查詢時表示，正密切留意兩地疫情，已預期疫情會有起伏，因此將啟動旅遊氣泡時間定於公佈計劃的一個月後。

商經局亦回覆，一直與新加坡政府保持溝通，並繼續密切留意本月26日啟航前兩地疫情的發展，但對於有何機制應付兩地互相傳播個案，以及就互傳個案數字會否有「熔斷機制」等，當局則沒有回覆。衞生防護中心表示，已收到當地衞生部門通報，正進行流行病學調查。

民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，若只涉一宗個案且可追蹤到，則仍可繼續推出旅遊氣泡，但他提醒，變種病毒越趨猖獗，應該小心處理或加入熔斷機制，「理論上，𠵱家係新加坡擔憂（香港變種病毒）」。

專家：本地傳播鏈未斷

呼吸系統專科醫生梁子超認為，香港輸出一宗個案即代表本地傳播鏈未斷，一旦短期內再有個案輸出，即反映香港疫情嚴重。「我哋輸出個案其實等如本地源頭不明個案，短時間內如果有兩班機乘客都確診，已經係高危」。本港與新加坡去年底曾訂立旅遊氣泡，惟因疫情爆發而中止。

旅遊業議會主席黃進達在商台節目表示，受機位和客位限制，旅遊氣泡啟動的首兩星期來往香港與新加坡機位已經爆滿，機票價格被炒貴，反映工商務旅客和探親人士有需求，初期未能完全滿足，加上機位有限，旅行團料未必太快可以成行，期望下月加開兩地航班後，暑假可以成團。

黃又表示，建立旅遊氣泡是大趨勢，業界希望推動至其他國家，據他了解，當局正與10多個地方商討氣泡安排，包括港人熱門旅遊地點泰國、日本和南韓等。

本地遊方面，港府早前宣佈在疫苗氣泡下可恢復舉辦上限30人的旅行團，帶團人士要至少接種一劑疫苗。黃進達稱已陸續收到業界申請，最快日內開始成團，預料未來周末及母親節會是高峯期。對於政府要求旅客使用安心出行，黃進達表示，將會與政府商討，希望做法可以更有彈性。