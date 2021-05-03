「12港人」其中3人被指參與殺警計劃，共同被控串謀蓄意傷人罪，案件今於東區法院再次提訊。控方今日修訂控罪，對其中一人加控管有爆炸品及無牌管有槍械罪，並決定將案件轉介到高等法院審理。主任裁判官羅德泉押後案件至下月7日進行交付程序，三人繼續還柙懲教署看管。另外，羅官應控方申請，充公三人的保釋金。

三名被告依次為張俊富（24歲）、張裕銘（21歲）和嚴文謙（22歲），分別被充公三萬、八千及一萬元保釋金。控方今針對張俊富加控管有爆炸品及無牌管有槍械兩項控罪，詳情指張於2019年12月3日至8日在荃灣柴灣角街77至81號致利工業大廈一個單位內，與黃振強明知而管有兩盒煙花，另於同年12月8日同一地址管有四罐胡椒噴劑。

同時，控方撤銷原本針對張俊富的一項管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪。

另一人涉製造炸藥案 交區院審理

另外，同屬12港人的黃偉然（29歲）被控管有爆炸品一案，今午在粉嶺裁判法院再訊。此案將轉介區域法院處理，押後至下月15日進行轉介文件程序，黃繼續還柙候訊。控罪指黃於去年1月16日在上水吳屋村附近製造俗稱DNT的強力炸藥。

【案件編號：ESCC2693/19、FLCC261/20】

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