港府早前預告續約或簽新約的外傭必須接種疫苗，遭菲律賓當局批評做法有歧視意味，更有外傭團體擬向平機會投訴。平機會主席朱敏健今早在電台節目表示，若任何措施是為了保障公眾健康，包括防疫措施，如具合理和必要性質，即使造成差別待遇，亦不屬違反《殘疾歧視條例》。不過，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則對措施有保留，認為即使是防疫措施亦要有一致性，若按風險評估，有很多具同等風險的職業，都應該強制接種。

朱敏健解釋，若措施針對特定種族，就可能違反《種族歧視條例》，但如政府考慮實施時是針對一種職業，則不算違反相關條例。他補充，是否涉及違例的其中一個重要考慮，是對本身不適合或未能接種疫苗的人士，是否有其他替代方案達至防疫效果，舉例指若早前對飲食業員工的打針要求，最終亦可以商討出彼此可接受的替代方案。朱認為當局目前仍在考慮外傭續約時必須接種疫苗的政策，認為政府與僱傭之間應就有關政策進行商討，達至雙方可接受的結果。

何栢良：強制手段具爭議性 或影響接種率

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良同樣在電台節目表示，他對政府要求外傭強制接種疫苗做法相當有保留，指強制手段具爭議性，最終可能適得其反，甚至令部份市民產生誤解或誤判，影響接種率。他認為，如果建基於防疫需要，經客觀評估風險，有很多具同等風險的職業，包括院舍員工、醫護人員、檢疫酒店員工及社區檢測中心採樣員等，都應該強制接種疫苗；甚至在同一處理原則下，跳舞場所、酒吧和酒樓等食肆，如日後續牌，員工亦應必須接種疫苗。

何栢良強調自己勵市民接種疫苗，但港人與外傭同坐一條船，防疫措施應有一致性，即使實行強制措施亦要符合比例，政府應同時為相關人士提供替代方案，如可以每周一次的強制檢測代替。

對於港府因應變種病毒個案，要求全港外傭強檢和打針，政府專家顧問之一的中大呼吸系統科講座教授許樹昌出席醫管局活動時指，政府顧問專家組無份參與討論，但認為政府是出於好意。

亞洲移居人士聯盟到平機會投訴措施涉歧視

另外，亞洲移居人士聯盟早上到平機會投訴，認為特區政府今次針對外傭的措施涉及歧視。聯盟指歡迎政府提供免費疫苗及檢測安排，但強制要求外傭接種疫苗及檢測是違反人權；又批評勞工及福利局長羅致光指，外傭可以選擇不在香港工作的言論傲慢自大，要求他撤回言論及道歉。

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