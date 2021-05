本星期是IB和香港DSE開考的日子,一生的交叉點盡在本周。

當你感到緊張,壓力巨大,進入試場坐好,當試卷即將派下來的一刻,不妨深呼吸看一看四周:其他考生其實多數與你一樣緊張,此刻,他們在與你一樣的人生跑道,等待一響槍聲。

What comes easy won’t last. What last won’t come easy 。

無論IB還是DSE,是你踏向成熟的人生第一役。買幾瓶咖啡儲藏在冰箱,赴試場前早起一點,用冷水洗一把面孔。在赴考的前夜,盡量不要熬夜,清晨五點半醒來,太陽升起來的時候,你會發覺是腦海最清醒的一刻。

我考GCSE的那年,第一科試卷是數學。數學不是我的強項,但有一個很校花鬼妹同學C,考試前一星期,竟然邀請我到學校後面的墳場,在一棵樹下坐下,每人一隻青蘋果,一份青瓜雞蛋三文治。C從來不溫習數學,她讀她的History筆記,而我總有點戰戰兢兢。

C告訴我:Sam,不要怕,考完之後,我帶你到Cornwall家中,與我的妹妹一起去海邊懸崖邊野餐。C很體貼。她幫助我Look beyond考試這個鬼門關。她告訴我GCSE和ALevel不是人生的終點,只是火車由倫敦通往她的家鄉Cornwall之間的Bristol站。

她告訴我試場編排的座位,她那個號碼在我隔鄰一排,我比她坐後三個位,她的位置在時鐘的一點。

考數學那天,等待派卷,C在一點鐘的位置,別過頭來向我一笑。我對她伸出大姆指,再Confirm一次考試之後Cornwall之約。

C那個微笑像向水面橫切投出的一塊小扁石,在心裏跳躍水漂,連環濺出少許泡沫浪花,為我在等試卷派下來的兩分鐘注入一支強心針。

我告訴自己:I can make it ,並預想到與C野餐時她妹妹的樣子。我心中忐忑不安:我有點暗戀的是C,為何她在我面前強調妹妹?她對我有意思嗎?還是只當我好朋友?

這時候,試卷派下來了,我低頭一看,幸好每一題都懂得,出得比我想像中淺。

那一次考試我數學得了A*。C也一樣。然而GCSE之後,C的父親奉調國外,她告訴我:要離開英國,不能在原校升讀A-Level了。

她邀請我去Cornwall她的家中。原來不只我一個,還有兩個鬼仔同學和一個俄羅斯留學生。那時我才想到當日有點表錯情。那天我們一起到天涯海角,看着大西洋的浪花,嘩嘩然撞擊在岩石上,又散成千蕊,在陽光裏幻影出一道彩虹。

放榜的時候我已經回到香港,在電腦收到成績,C send 給我一個電郵向我道別。從此我沒有見過她,只記得試場裏,猛一抬頭,看見她在一點鐘的位置轉過頭來,對我的一笑。那個笑容,扁平地投下的水漂石,兩行桌椅的通道之間的一條河,激起幾閃星沫,最後連接Cornwall海邊岩石的一卷折射着彩虹的長長的浪花。

That’s life。

祝你考試順利。在橫亙的一溪清淺面前,你會跳躍到彼岸。

作者陳思銘,九歲負笈英國,十四年後畢業歸來;如今身在港,心也在港,但思想始終停留在彼邦。

