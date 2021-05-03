本星期是IB和香港DSE開考的日子，一生的交叉點盡在本周。

當你感到緊張，壓力巨大，進入試場坐好，當試卷即將派下來的一刻，不妨深呼吸看一看四周：其他考生其實多數與你一樣緊張，此刻，他們在與你一樣的人生跑道，等待一響槍聲。

What comes easy won’t last. What last won’t come easy 。

無論IB還是DSE，是你踏向成熟的人生第一役。買幾瓶咖啡儲藏在冰箱，赴試場前早起一點，用冷水洗一把面孔。在赴考的前夜，盡量不要熬夜，清晨五點半醒來，太陽升起來的時候，你會發覺是腦海最清醒的一刻。

我考GCSE的那年，第一科試卷是數學。數學不是我的強項，但有一個很校花鬼妹同學C，考試前一星期，竟然邀請我到學校後面的墳場，在一棵樹下坐下，每人一隻青蘋果，一份青瓜雞蛋三文治。C從來不溫習數學，她讀她的History筆記，而我總有點戰戰兢兢。

C告訴我：Sam，不要怕，考完之後，我帶你到Cornwall家中，與我的妹妹一起去海邊懸崖邊野餐。C很體貼。她幫助我Look beyond考試這個鬼門關。她告訴我GCSE和ALevel不是人生的終點，只是火車由倫敦通往她的家鄉Cornwall之間的Bristol站。

她告訴我試場編排的座位，她那個號碼在我隔鄰一排，我比她坐後三個位，她的位置在時鐘的一點。

考數學那天，等待派卷，C在一點鐘的位置，別過頭來向我一笑。我對她伸出大姆指，再Confirm一次考試之後Cornwall之約。

C那個微笑像向水面橫切投出的一塊小扁石，在心裏跳躍水漂，連環濺出少許泡沫浪花，為我在等試卷派下來的兩分鐘注入一支強心針。

我告訴自己：I can make it ，並預想到與C野餐時她妹妹的樣子。我心中忐忑不安：我有點暗戀的是C，為何她在我面前強調妹妹？她對我有意思嗎？還是只當我好朋友？

這時候，試卷派下來了，我低頭一看，幸好每一題都懂得，出得比我想像中淺。

那一次考試我數學得了A*。C也一樣。然而GCSE之後，C的父親奉調國外，她告訴我：要離開英國，不能在原校升讀A-Level了。

她邀請我去Cornwall她的家中。原來不只我一個，還有兩個鬼仔同學和一個俄羅斯留學生。那時我才想到當日有點表錯情。那天我們一起到天涯海角，看着大西洋的浪花，嘩嘩然撞擊在岩石上，又散成千蕊，在陽光裏幻影出一道彩虹。

放榜的時候我已經回到香港，在電腦收到成績，C send 給我一個電郵向我道別。從此我沒有見過她，只記得試場裏，猛一抬頭，看見她在一點鐘的位置轉過頭來，對我的一笑。那個笑容，扁平地投下的水漂石，兩行桌椅的通道之間的一條河，激起幾閃星沫，最後連接Cornwall海邊岩石的一卷折射着彩虹的長長的浪花。

That’s life。

祝你考試順利。在橫亙的一溪清淺面前，你會跳躍到彼岸。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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