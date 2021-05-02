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【本報訊】47名參與民主派初選人士被控「串謀顛覆國家政權罪」，至今被還柙超過兩個月。繼多個被還柙人士宣佈退黨後，人民力量陳志全昨宣佈辭任主席一職，並退出人民力量，人民力量指接納陳退黨申請，對他的決定表示尊重及理解。

人民力量感激多年貢獻

「慢必」陳志全昨發聲明表示退出人民力量及辭任主席，並表明將不再參與任何類型、界別和級別的選舉，或協助進行選舉活動，亦不會參與任何遊行、集會、示威等群眾活動。

人民力量指收到陳志全退黨通知，尊重及理解他的決定，並接納退黨申請。人民力量指，該黨創立於2011年，陳志全多年來鞠躬盡瘁及得到市民支持，連續兩屆當選立法會議員並堅守議會抗爭路線，捍衞香港核心價值，感激陳志全的無私付出，及對香港民主發展的犧牲和貢獻，最後更以「快慢相呴，緩急共濟」祝願他平安。

同樣涉初選案被控，正因煽動案未審先囚的人民力量副主席譚得志（快必），其facebook專頁亦發帖，指知悉及理解陳志全的決定，同樣以「快慢相呴，相忘江湖」作祝願。

繼公民黨楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信於自辯期間宣佈退黨後，工黨吳敏兒也宣佈退黨及辭去職工盟主席一職，新民主同盟鍾錦麟、譚凱邦亦於早前宣佈退黨，故今是繼上述人士，大搜捕後第八人宣佈退黨。