香港一屋難求，不時有網民戲言住公屋才是「人生贏家」，因公屋不但間隔實用，而且配套齊全。部份受惠於早期租置計劃的住戶，更有機會踏上置業階梯，一嘗當業主滋味。但《蘋果》發現這些租置單位近日卻淪為居民生財工具，不少未補地價業主「偷雞」出租單位。更有屋主「獅子開大口」，開價逼近同區私樓，勁賺78厘回報。

記者 朱潔玲 周詠雯

租置計劃於1998年推出，讓指定公屋屋邨租戶可以優惠價購買正租住的單位，冀加強居民對社區的歸屬感。計劃雖於2005年終止，但在今個月，這些租置公屋單位將「重見天日」，連同新一期的綠置居一併出售。約800個租置公屋回收單位售價為14萬至126萬元，最低首期只需7,000元。不過近日在社交平台的「搵屋網」上，湧現不少出租暗盤帖文，更有屋主明目張膽，圖文並茂地公開招租。記者亦嘗試發帖徵暗盤，未幾已收到不少回覆，地點遍佈各區，更有去年年底才收樓，未過禁售期的居屋，但主要都是早年透過租置計劃買入，但未補地價的公屋單位。

屋主稱建生邨許多人出租單位：心知㗎啦

記者佯裝租客，到屯門建生邨睇樓。甫踏出升降機，屋主已不斷吹捧單位，大讚屋邨鄰里關係要好。該公屋單位位於中低層，兩房開則，面積達443呎。進到屋內，只見屋主已搬走所有傢俬，僅餘小量雜物。單位入伙已逾30年，不難發現屋內部份牆身已剝落，但屋主仍舊力撐，大讚單位寬敞且通風，稱區內同面積單位租金最少要萬元起跳，「搵唔到呢啲（價錢）㗎」。

當問到會否被鄰居或保安員發現，屋主卻形容這屬公開的秘密，大爆同邨很多人偷偷出租，「個個都心知㗎啦」。說罷，她隨即指向同層尾房，指該單位亦曾出租數年，直至近年才搬回來。而且屋主一早想好對策，着記者對外宣稱是屋主親戚，以及保留一張水電煤單，不能全部轉名，因「房屋署有時都要搵戶主證明」。

有32年樓齡的建生邨，屬首批租置計劃發售的屋邨。屋主於1998年得到房屋署優惠，以約13萬元買入單位，但一直未補地價。現時以8,500元放租，租金回報率高達78厘。記者走到附近地產舖視察，發現鄰近屋苑兩房單位叫價介乎約9,800元至11,000元。其中一個只與建生邨相隔一條馬路的海麗花園單位，叫價只貴1,500元，但不只是高層私樓，而且呎數更大。

屋主早已「上車」脫離基層 違租置計劃原意

以為叫價8,500元已算進取？記者再到上水太平邨一個公屋單位睇樓。同樣是兩房單位，屋主於2002年買入單位，當時售價不足17萬元，現以8,800元放租，勁賺逾60厘回報。除了要先繳「兩按一上」（兩個月按金一個月上期），屋主更要求至少租兩年和出示薪金證明，條款比租一般私樓更辣。

租置計劃原意是幫助基層置業，但屋主似乎已脫離「基層」，亦早已搬離當區。他稱已和家人在將軍澳置業，「未來廿年都唔會返嚟住」。他對非法出租毫不諱言，與記者見面不久即強調該單位未補地價，只可租予綠表人士，因此要大家有共識，「合約我係有嘅⋯⋯但你話會唔會到律師樓打厘印呢，就唔會㗎喇！」。當記者稱擔心被揭發，屋主即表示「你話係大佬嘅咪得囉」。他解釋因已購入單位，房屋署不會上門巡查。又稱同邨因有補了地價的單位，保安難以辨認單位其實未補地價，囑記者只要低調一點，不要到處宣揚便沒問題。

16萬租置單位僅1.5%已補地價 學者：誘因太低

根據房屋署數字，在已出售的16萬個租置單位中，至今其實只得約1.5%單位已補地價，即接近9成都是只持有部份業權的「假業主」。恒生大學商學院副院長梁劍平認為，有關現象源於補地價誘因太低。他解釋屋主補地價的原因只為轉售或出租，但地價連年攀升，即使屋主花了大筆金錢補地價，市場競爭力仍不及私樓。他反問若公屋戶能負擔補地價價錢，何不將該筆錢當作首期，另置物業。他形容有關現象屬機會成本問題，因政府難有足夠資源抽查全港公屋單位，若屋主被檢控的機會極微，機會成本很低，不難理解為何屋主會出租。

業主倘遇租霸不能到土地審裁處追租

經濟學上雖然如此，不過這樣非法出租，其實不論對業主抑或租客也無保障。執業大律師陸偉雄指不論業主和租客之間訂立的租約如何，但因業主違反政府合約在先，因此法律上並不承認有關租約。如遇上欠租租霸，業主將不能到土地審裁處追租。同樣，若租客租了一個法律上不認可的單位，租客亦不受法律保障，建議租客小心選擇。翻查紀錄，2009年便曾有租客，因明確知悉一居屋單位未繳付補價，但仍與業主簽訂租約，最後居屋業主及租客分別罰款6,000元及5,000元。

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