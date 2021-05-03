經營城巴及新巴的匯達交通昨日（2日）公佈機場及陸路口岸路線的客量大減，去年虧損達2.62億元，並稱城巴及新巴早年競爭，令服務過剩，導致現時虧蝕局面因素之一。有傳媒引述消息稱，新巴城巴的新股東有意將兩巴合併。新巴職工會理事長林錦標回覆《蘋果》，管理層未有明確表示兩巴會合併，惟稱工程部、車長等前線部門將進行「資源重組」。新巴城巴發言人則稱，沒有資料提供。

《南華早報》報道引述消息稱，新巴城巴的新股東有意將兩巴合併，城巴與新巴的營運部門今年2月已進行重組，合併成兩個營運部門，一個為負責港島路線，另一個為負責九龍、新界及大嶼山等路線。報道引述消息稱，相關安排便是為新巴城巴合併鋪路。

新巴職工會理事長林錦標接受《蘋果》電話訪問時指，管理層未有明確表示新巴及城巴會合併，惟工程部、車長等前線部門將「資源重組」。他指出，以他評估，即使新巴、城巴合併，受法例規限，最快有待2023年新巴及城巴的機場及北大嶼山巴士專營權屆滿後，才能向政府申請及處理。

內部傳統一制服及顏色 工會反對合併

他提到，員工內部曾傳出兩巴會統一制服及車隊顏色等，管理層回覆工會查詢時則稱暫時未有相關打算。他指出，新巴及城巴屬兩間公司，制度亦不同，工會反對兩巴合併，即使要重組部門，工會促管理層設法減低對員工影響。

翻查資料，新巴專營權將於2023年7月屆滿，城巴的機場及北大嶼山巴士網絡專營權將於2023年5月屆滿，而城巴的港島及過海巴士網絡專營權則於2026年6月屆滿。新巴城巴早於今年2、3月已進行大規模架構重組，裁減至少100人，涉及電腦部及營運部等，包括去年入職的管理實習生全組被炒。

匯達：兩巴互相競爭 令服務過盛

新創建集團去年8月以32億元出售新巴城巴業務，接手經營的匯達交通昨日公佈，兩巴去年稅前虧損2.62億元，若撇除政府津貼，虧蝕達8.13億元。匯達交通於新聞稿稱，歷年盈利以機場及陸路口岸路線的車費收入帶動，而上述路線客量去年大跌超過90%。匯達交通稱，兩巴多年前曾互相競爭，令服務過盛，導致現時局面的另一因素，現正深入地研究港島的公共交通網絡，如何在疫情過後全面重建公共交通。

新巴城巴獲政府批准平均加價12%，並會分階段加價，4月先平均加8.5%，明年1月再加3.2%。商務總監吳義君日前接受傳媒訪問時稱，兩巴加價後仍有虧蝕，不排除再向政府申請加價。

新巴城巴發言人回覆《蘋果》時，就此查詢，新巴城巴沒有資料提供。運輸署回覆，城巴及新巴分別表示有意申請新專營權，政府會適時處理新專營權事宜，確保公共巴士服務不受影響。

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