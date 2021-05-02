【本報訊】警方指出，近年不少涉電騙的被捕者聲稱自己亦是電騙受害人，他們不但並無報警，反而淪為「特務」，協助騙徒呃其他受害人，單是今年首兩個月就有13宗，警方警告特務同樣犯法。

押苦主到銀行開戶

東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威指出，近年有涉電騙的被捕人士聲稱自己也是受害人，被騙徒要求協助上門收錢或押送其他受害人到銀行開設網上戶口，去年有53宗，今年首兩個月有13宗。今年4月一名被捕的77歲女特務聲稱去年4月收到電話騙案，損失幾萬元，其後被要求做特務，涉七宗假冒官員電騙，但她從未報警。

莫稱，警方質疑該類聲稱的特務「係咪真係俾人呃呢？」根據警方調查，很多電騙特務對案件並非全不知情，「當警方問佢哋覺唔覺得做緊啲犯法嘅事，其實佢哋唔係唔知，不排除有啲人以此作藉口，因為佢哋根本無報過案，甚至乎佢哋其實係犯罪團夥都唔出奇。」

另外，警方分析去年電話騙案受害人背景，發現七成受害人為女性，若以職業及學歷劃分，三成為大專學生、專業人士及家庭主婦等。警方又發現，在冒認官員電騙案中，30歲或以下及61歲或以上受害人分別佔45%及30%；猜猜我是誰電騙案中，61歲以上受害人佔60%，警方相信與年輕人入世未深、長者未必緊貼最新資訊，容易墮入電騙陷阱有關。