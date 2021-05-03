繼新界東北新發展區、洪水橋新發展區後，再有大型發展區即將展開研究。發展局向立法會遞交文件，擬申請約10億元進行新界北發展的的勘查研究和詳細設計等。當局文件披露，當中近8億元涉及委聘顧問就新界北發展第一階段，即新田／落馬洲發展樞紐及即將在落馬洲邊境管制站釋出的土地進行勘查研究和詳細設計，而前者發展涉及320公頃土地，約一半、即160公頃為私人土地，預料日後可提供3.1萬個單位，容納約8.4萬名居民，料2032年首批居民有望入伙。當局亦就逾千公頃的新界北新市鎮和文錦渡物流走廊進行詳細規劃及工程研究，料該處有潛力容納不少於20萬人口。

規劃署於2018年完成《發展新界北部地區初步可行性研究》，物色了3個具發展潛力地區，包括新田／落馬洲發展樞紐；涵蓋香園圍、坪輋、打鼓嶺、恐龍坑及皇后山等地的新界北新市鎮；及文錦渡物流走廊，期望增加土地以滿足香港跨越2030年的長遠房屋及經濟需要，初步研究建議首先展開新田／落馬洲一帶，整個研究範圍亦包括一直受爭議的粉嶺高爾夫球場用地，但今次文件則未有提及該處發展。

發展局文件披露，當局將申領7.94億元撥款，研究包括320公頃的新田／落馬洲發展樞紐用地，當中逾80公頃為棕地，整體用地中約有一半為私人土地。根據初步土地用途規劃，該樞紐料可建成3.1萬個住宅單位，以容納約8.4萬名居民，同時可作經濟及就業方面的用途，包括創新及科技、商業及零售餐飲等用途，創造約6.4萬個就業機會，期望締造綠色及可持續發展的社區，將智能、環保及具抗禦能力的措施納入發展。

新田及落馬洲發展區 最快2032年入伙

發展局指，在研究大致完成後，會申請撥款展開工程，目標是讓首批居民可於2032年遷入該區，而大部份人口的入伙和就業安排將配合預計於2034年投入運作的擬建北環線及新田站的落實時間表。文件亦提到，深圳經重建皇崗口岸就清關、出入境及檢疫事宜實施「一地兩檢」安排，以釋出現有落馬洲邊境管制站超過20公頃的土地作其他用途，用地毗連今次發展樞紐的北部，故將被納入該區發展。

此外，當局亦擬申領2.08億元，就新界北研究中的餘下階段發展，包括擬議的新界北新市鎮和文錦渡物流走廊進行詳細規劃及工程研究，包括制定初步發展大綱圖和建議發展藍圖，及進行技術評估和環境影響評估等。根據《新界北初步研究》，新界北新市鎮和文錦渡物流走廊的總面積約為1,140公頃（包括約160公頃棕地），約一半為私人土地，預計有潛力容納不少於20萬人口，提供約13.4萬個主要來自創新及科技、物流及零售餐飲等就業機會，將於今年下半年展開勘查研究，在24至52個月內逐步完成。

發展局特別在文件中強調，是次規劃及工程研究會全面考慮上述兩個位於邊境地區的地理優勢，及深圳和大灣區發展所帶來的機遇；亦會充份考慮區域性發展因素，包括粵港澳大灣區的發展大綱圖，及內地「第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要」的內容，後者首次提出支持香港建設國際創新科技中心的地位，而研究亦會考慮到為理順跨境貨車車流而實施的「東進東出，西進西出」策略，因擬議的發展面積、規模和土地用途均會有所變動。

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