英國大學一向崇尚言論及學術自由，但英國政府近年已點名批評英國大學過份依賴收取中國留學生的高額學費，令校園內的自由受到侵蝕。

不過，有香港留學生表示，在前年反修例運動期間，在校園舉辦聲援香港活動時，不但遭校方百般阻撓；即使成功申請，又遭有中共背景的校內組織糾眾包圍騷擾，甚至用暴力搶奪文宣，迫使他們中止相關活動，而事後向校方投訴都不了了之。有香港留學生組織自發收集更多同類個案，以撰寫報告向政府進一步反映情況，望能守護校園內的言論自由。

特約記者譚志輝英國報道

頂級學府學生會 拒港生成立組織關注反修例

今年將本科畢業的Jamie（化名），就讀倫敦市內其中一所最頂級的大學，在反修例運動期間不少同學都不清楚香港正發生的事，Jamie本想與幾位同樣來自香港的留學生成立關注香港問題的學生組織，以便與同學加強溝通，卻被學生會拒絕，「他們沒具體說甚麼原因，有人說可能我們倡議的太敏感，但事實是校內有各個不同政治取態鮮明的學生組織，為何就獨獨針對香港議題？」

無法成立學生組織，令Jamie她們無法循正常程序在校內申辦活動，故只好與現有的學生組織合作，「剛好國際特赦組織的校內分部當年工作的主題是保障人權和示威權，我們就與他們商討合作就香港議題發聲。」最終她們可用國際特赦組織的名義，向校方申請一連兩日在學生中心外舉辦香港示威與警暴的展覽，說明有關反修例運動的前因後果，又播放片段展示期間涉及的警暴問題。

親共組織校內橫行 號召內地生投票

展覽在前年11月底首日展出，一個早上下來十分順利，「來參觀的同學來自世界各地，甚至有內地生，其中一個我印象很深刻，他曾在中大交流故有不少朋友，近日得知他們都十分驚恐，又不能上課被迫由宿舍返家，想知道究竟發生甚麼事，我們向他講解中大事件後他亦表示憤慨。」

但中午過後，有內地生語帶恐嚇着她們小心，「我們學聯會有人來」。該學生口中的「學聯」是全英中國學生學者聯誼會（CSSAUK），據其網站所稱是「受中華人民共和國駐英國大使館教育處支持」，更號稱是目前英國最大的華人社團。

據Jamie觀察，CSSAUK在校內勢力頗大，可動員校內內地生在學生會投票否決不合中共意的議題，「他們會經WeChat號召內地生投票，講明投票後會發紅包。」

內地生率半百人到場生事指罵 影港生大頭

果然恐嚇後不久，即有數名相當高大的內地生到場，並開始用普通話指罵她們是港獨分子發放假新聞，指其播放的片段都經剪接，又指西灣河警察槍擊學生事件中，其實警方只是向天鳴槍示警，「我們裝作聽不懂普通話，他們就改用英文，而且越多越多內地生到場，又有人影我們大頭相。」

她們曾表示反對，但內地生聲稱「英國冇肖像權」，故可隨意拍攝她們大頭。Jamie一方只有不足十人，漸漸對方糾集了近半百人，「他們不少揮舞五星旗，又持iPad播放警察使用武力清場的片段，我也不明白他們想表達甚麼。」

校園保安息事寧人 腰斬展覽

當時現場火藥味已濃，驚動校園保安，但保安的處理竟是要求Jamie腰斬展覽，原因是「太多人眾集要清場」。Jamie形容當時感覺憤怒且無奈，「我們只是行使學生的權利發表意見和促進交流，但被人騷擾，為何不是要求搞事者離開，而要求我們走？」

惟Jamie當時與同伴商量後，仍尊重校方決定，先行離去，「但我們都很怕被搞事者跟蹤，故一行人都在其他教學樓中躲避數小時才返家。」當晚獲校方告知原定翌日的展覽亦被腰斬。

Jamie等人事後向學生會投訴，質疑腰斬之決定，但學生會只與校園保安互相推卸責任：「其實我在英國讀書近十年，從沒想過在校園做一些正確的事會變得如此不安全，甚至被校方諸多阻撓。」

事後亦有英國學生向他們表示同情及不滿，認為英國作為一個自由的國度，她們要被迫蒙面發表意見，已是不應該出現的情況，何況校方處理手法實有損言論自由。Jamie表示經此役後明白在校園可做的已相當有限，故改投身校外組織希望可繼續在英支援港人。

內地生揮五星旗闖港生集會 辱罵「漢奸」「曱甴」搶文宣

在倫敦一所羅素集團的名校就讀的Kitty（化名）亦有類似遭遇，她前年10月1日在校內與幾位港人學生即興發起Stand with HK集會，邀請所有支持香港人的學生參與，當時出席的有十數個香港和本地學生，各人手持自製文宣及高叫支持香港的口號，未幾即有內地生到場，用普通話指罵他們是「曱甴」、「漢奸」等：「我還記得他們當中有人揮動反轉了的五星紅旗，當場有種很滑稽的感覺。」

但隨着對方糾眾漸多近百，氣氛亦開始緊張，保安即時介入並分開兩團人，並要求Kitty等人離開，「但明明我們甚麼都沒做，只是坐着並喊口號，是他們來騷擾我們，為何不是要求他們離開？」

Kitty當時手持自製的反修例運動時序表，「突然有個臉容十分兇悍的內地生閃出到我身前，瞪着我的時序表，之後對我怒目相向，發難一手扯下我的文宣丟在地上。」保安即時將涉事人帶走，並又再要求Kitty等人先行離去，Kitty一夥擔心情況會失控，只好屈服。

遭起底個人資料現內地網 港生獲批集會條件：不能發出聲音

事後與Kitty同住的內地生友人發現，Kitty和其身旁的同伴均被起底，將全名發佈在內地的社交群組並指她們是「港獨分子」、「曱甴」等。

Kitty相當擔心，並多次向校方委派負責照顧她學業以外問題的導師發電郵求助，但都如泥牛入海。直至Kitty到其辦公室要求面談，才獲告知他不懂得如何處理，並轉介她予一位高級導師，「他態度比之前的積極得多，也開解了我，不過也無法解決。最令我失望的是，就是在校園發表意見竟變得如此不安全。」

事實上，Kitty等人在事件後再向校方申請聲援港人的活動都屢遭拖延，最後獲有條件批准，「條件是我們不能發出聲音，這令我意識到在校內其實我們已無甚空間去就香港議題發聲。」Kitty直指校方是「買中共怕」 :「因為怕冇咗內地生學費。」

研究指中共滲透英國大學 威迫學術界噤聲

由執政保守黨資助的智庫ONWARD去年發表研究報告，指英國大學過份依賴來自中國留學生的學費，並有充份證據顯示中共及其操控組織正損害英國學界的學術自由和研究。

英國議會外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）曾表示，中共會透過不同途徑，以撤出對英國學術界提供研究資金或撤出中國留學生等威嚇手段來迫使英國學術界在敏感議題上噤聲，並直言「英國的學術自由遭到侵蝕。」

有見及此，香港留學生組織「香港思源」去年起開始收集大學生在校園發表有關支持香港運動而遭受疑似中共組織騷擾的個案，希望可向政府提交報告以作進一行動。發起人之一的Basil表示，目前收到個案甚少，「我們猜測是因為部份人認為他們的遭遇太微不足道，但其實我們都會需要以反映中共滲透英國校園的情況。」

Basil強調，參與者身份絕對保密，且數據會在使用後銷毀，希望有類似Jamie和Kitty遭遇的學生，無論是否來自香港，都可聯絡他們並提供資料。

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