【本報訊】疫情下港人滯留香港，令主題樂園受惠。香港迪士尼於復活節期間非年票本地訪客人數創十年新高，現時園內餐廳維持50%入座率，以及四人共桌安排，但無意升至B、C混合或D級式運作。園方又期望疫情維持平穩，可於今夏復辦城堡節目等綜藝表演。

不強制員工打疫苗

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）接受訪問表示，過去樂園訪客大約有三、四成是本地客，而復活節假期間，本地非年票訪客人次錄得10年新高。他指，雖然現時入場上限放寬至75%，實際上仍未用盡，園內餐廳暫維持50%入座率，以平衡防疫與訪客體驗。

被追問樂園會否以疫苗氣泡的B、C混合或D級模式營運宴會，莫偉庭笑言迪士尼不會運作到凌晨兩時，日常營運亦可能遇到不同情況，為保障遊客安全，暫時維持現行防疫措施，即四人一枱、入座率50%。他又指，政府新實施的餐飲防疫措施資訊量龐大，需時消化，不宜太早評論成效。但他稱會鼓勵員工接種疫苗，職員可在工作時間內去打針，但不會強制打針，並指僱主亦難以追蹤員工有否打疫苗。

莫偉庭預告若疫情維持平穩，有望今夏復辦城堡的綜藝表演節目。至於預期今年落成的全球首個《魔雪奇緣》主題區，他指建築進度良好。另外，迪士尼向香港傷殘青年協會捐出130萬元，推動「動歷社區齊起動」計劃，促進傷健人士多做運動。