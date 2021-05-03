早前以7,715票當選中大校友評議會常委、前九龍城區議員李軒朗今（3日）在社交媒體上發文指，目前已身處海外，旅居何處未定，指離港是「悲痛至極的下策」，但將繼續信守民主本土理念，並表示「只知不論我身在何處，亦只有香港一處為家。」

李軒朗為土瓜灣南的前區議員，早前於選舉呈請案落敗，成為首位被DQ的本土派區議員。他在帖文中提及自己3年前已投身地區工作，為民主本土信念「在地墾耕」，前年於不同身位支援和參與抗爭，勝出區議會選舉後，有幸成為「香港最後一批民選代表之一」。他提到，已解散的「公民議政平台」籌委會，稱是希望建構跨區平台共議民生議題，惟計劃被當局定性為「非法平台」後不久告終。

李指，面臨政權進逼，政治清算未曾間斷，「甚至連參與選舉也成危害國家安全的罪狀」；離開香港是「悲痛至極的下策」，深知有負市民所託，也感到萬分歉疚，尤其是過去與他並肩作戰的友人。

未定旅居何處的他指，即使身處異地，也會砥礪傳承未竟之志，繼續信守民主本土理念；也會磨練成更強的人，盼他朝有機會再為港效力。他深信「香港人不死，香港便不死」，日後將「在窄縫中見到曙光，重聚團聚見證重光之日」，自己也「只有香港一處為家」。他又交代，指已將未完成的事務交託義工和他的夥伴協力處理。

稱去年參選評議會時未有離港計劃

李軒朗同日發出新聞稿，指已於今早辭去中大校友評議會常委一職，在去年參選之際未有離港計劃，選舉拖延近9個月後，終獲當選為常委，但由於日後未能親身出席常委會會議和校友活動等職務，故選擇即日辭去。

他接受《加山傳播》訪問時透露，對當選一星期內便請辭感無可奈可，指由於選舉拖延，擔心放棄會令建制派校友乘虛而入，故離港也要參選。他又指，中大校友評議會周年大會將短期內召開，相信此時請辭能加速補選程序。

《蘋果》已查詢中大校友評議會，就等候回覆。

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