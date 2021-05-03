廣播處長李百全早前下令，在YouTube或facebook等平台上載過的港台節目，須在播出一年後下架。《蘋果》獲悉，港台下令今午要開始刪除Youtube上已上載逾一年的節目。綜合港台消息，港台會先對Youtube的「RTHK香港電台」頻道下手；次序會由近到遠，先刪除去年4月的節目，然後會是去年3月、2月如此類推。

現時港台所製作的節目及電台內容，播出一年後，公眾仍可於YouTube或facebook觀看。不過，本報前日接獲消息指，李百全下令曾上載到YouTube及facebook的港台節目一年後須下架，內部當時未清楚確實執行時間，惟李百全今日已「手起刀落」。

「RTHK香港電台」頻道包括《鏗鏘集》

現時港台YouTube頻道不少熱播節目均已上架超過一年，包括於2019年7月29日上架《鏗鏘集》「7.21元朗黑夜」，現已累積超過130萬點擊。其餘節目包括《頭條新聞》、《視點31》、曾被抽起節目的《議事論事》以及《五夜講場》系列等。

港台前日證實，港台將刪除於YouTube及Facebook等平台上架超過一年的片段。至於有否措施執行時間、哪些節目受影響，發言人說，暫沒補充。港台YouTube及Facebook平台目前不設閱覽期限；發言人解釋，新安排只是與港台官網一貫做法看齊，目前港台官網只提供過去12個月的節目重溫。

《蘋果》正向港台查詢事件。記者下午3時20分瀏覽港台Youtube頻道，去年4月上載的節目仍然存在，隨機揀選一集去年4月初上載的《鏗鏘集》，暫時仍可觀看。

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