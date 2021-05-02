兩天前，美國前國務卿基辛格參加一個全球問題論壇時發出警告，美中緊張關係有可能裹挾全世界，並導致這兩個大國之間發生世界末日般的衝突。他說，考慮到中美這兩個超級大國的實力，這樣的風險要比當年的美蘇冷戰大得多。

對於如此危言聳聽的「中國威脅論」，中國媒體似乎並不生氣，反而表示歡迎。《環球網》立即轉發了外媒報道，標題是〈快訊！基辛格警告：中美兩大軍事科技巨頭一旦衝突，可能導致世界末日惡果〉。

基辛格是「中國人民的老朋友」之一，他總是以美國戰略家的身份為中國的大外宣餵料。這不是他第一次發表「中國威脅論」。他的中國威脅論與眾不同。別人的中國威脅論認為，中國在全球化中獲利快速發展，但沒有如人們預期那樣更加民主和自由，反而變得更加專制和野蠻，出現民族主義和軍國主義傾向，威脅人類文明。基辛格的中國威脅論說，中國已非常強大，能和美國平起平坐，美國應避免激怒中國，而要持續對話、尋求合作。

事實上，這樣的中國威脅論不僅是中國政府所歡迎的，而且根本上就是它所需要的、傾力製造和傳播的訊息。其要點正是《環球網》標題中所強調的，中國已是和美國勢均力敵的「軍事科技巨頭」。在中國政府眼裏，「新冷戰」是一種對其實力的肯定。今年3月，中美在阿拉斯加舉行了拜登政府上台後首次高級別面對面會談，中國官員表演了咄咄逼人的戰狼外交，讓全世界對「新冷戰」憂心忡忡。同一時間，中國廣招中美政企學媒體界重要人士，在北京舉辦「中國高層發展論壇2021年會」，大談「新冷戰時代」的中美關係，基辛格是其座上嘉賓。

在這場中方主導的會議中，專家們也對今天的中美關係和當年的美蘇對抗進行了比較。他們認為，今天的中國比當年的蘇聯更加強大。蘇聯及其盟國、西方國家之間的經濟沒有融合、完全獨立、相互分割，在地緣上也是如此，所以對全球政治和經濟的影響沒有今天的中國厲害。

讓中國更加強大？

吃人嘴軟、拿人手短的專家們自然也不會不談「文明的衝突」。我曾多次分析，六四鎮壓之後中共的宣傳伎倆之一，就是將制度的衝突包裝成文明的衝突——這就是「中國夢」的實質。人權、民主和自由與專制水火不容，卻被說成與中華文化傳統不相協調，好像西方歷史上沒有過皇權和專制政治一樣。習近平一再要求尊重不同文明，在中共宣傳語境中也就要求尊重其專制。

去年11月，基辛格在接受彭博社採訪時表示，中美兩國領導人之間應建立更好的對話機制，達成「不訴諸軍事衝突」的共識。否則兩國之間的碰撞將導致堪比世界大戰的災難性後果。看來他認為這種「中國威脅論」的份量還不夠重，所以今次強調說，核技術和人工智能齊頭並進使世界末日的威脅成倍增加——當然，他不會忘記帶出重點：中美都是這方面的領導者。基辛格說，蘇聯雖有軍事技術能力，但是「不像中國那樣擁有發展技術的能力。中國不僅是軍事強國，還是一個經濟強國」。

冷戰時期，基辛格的均勢理論認為，美國應該運用外交手段，建立政治聯盟，對抗來自蘇聯的壓力。正是這種理論促成了中美建交，也被認為有效地遏制了蘇聯，並最終導致美國的勝利。令人不解的是，因為他的均勢戰略，蘇聯解體30年之後，出現了一個比蘇聯更強大的對手。這真算是美國的勝利嗎？

更加令人不解的是，基辛格似乎對建立國際政治聯盟應對中國壓力沒有興趣。他念茲在茲的是，美國不要惹中國不高興，而是要尋求合作。說到底，就是讓中國更加強大。當然，中國歡迎這樣的「新冷戰」。

長平

時事評論員