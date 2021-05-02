【本報訊】城中富豪趙世曾位於薄扶林域多利道「趙苑」的獨立屋，昨凌晨遭賊人潛入爆竊，其睡房內夾萬被撬開搜掠一空。當時趙不在家，事後返家始知遇竊，經初步點算損失共值約140萬元的名錶及現金，據了解，趙的身份證及護照亦被盜去。警方重案組調查案件，不排除竊匪從山坡爬樹入屋犯案，正追緝賊人歸案。

現場為西區域多利道216號趙苑一獨立屋，正是趙世曾居住的「樂居」豪宅。據悉，前晚約8時，趙世曾離開寓所，其間他曾檢查睡房，發現一切安好於是出門。未料至昨凌晨歸家後，卻發現屋內有被搜掠痕迹，睡房更是一片凌亂，夾萬被撬開，經初步點算損失夾萬內兩隻共約值103萬元的手錶，包括一隻伯爵名錶，另約40萬元現金及小量外幣同樣失竊。

賊疑山坡爬樹入屋

消息稱，夾萬安置的睡房內，無裝設閉路電視。除了財物損失，趙的身份證及護照亦被盜去。趙其後通知保安員報警。至昨早9時許，警方接獲趙苑的保安報案，到場調查後將案列爆竊，交由西區警區重案組跟進，暫未有人被捕。現場消息稱，不排除竊匪從山坡爬樹入屋，得手後以同一路線逃去。警方正翻查屋苑閉路電視，追緝賊人。

84歲的趙世曾是上市公司卓能集團主席，他就大宅遭爆竊事件回應傳媒，形容「係小事」。趙的寓所已非首次遭人爆竊，2014年10月，他亦被賊人入屋偷去一批古董、手錶及首飾，總值逾1,000萬元。趙苑由趙世曾設計，分三期發展。其自住的樂居屬第一期，早於1977年起陸續落成，共提供11座洋房，其餘10座已全數拆售。