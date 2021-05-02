【本報訊】港府強制37萬名外傭接受病毒檢測，更預告續約或簽新約的外傭必須接種疫苗，掀起外交風波。菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）炮轟港府的做法有歧視意味，菲律賓駐港總領事特哈達（Raly Tejada）亦稱事前未被諮詢，認為安排有欠妥善。有外傭團體昨日在中環拉起「停止對外國家庭傭工的侮辱和選擇性執法」橫額，怒吼「we are not virus carrier」（我們不是病毒帶菌者），團體今日將向平機會投訴。

一名居於東涌映灣園的菲傭日前感染南非變種病毒，源頭不明，港府隨即勒令全港37萬外傭須本月9日前強制檢測，日後續約或簽新約的外傭更須強制接種疫苗，當中以強制打針的做法最受爭議。

總領事指港府無諮詢

菲律賓駐港總領事特哈達接受《南華早報》訪問時，敦促港府切勿強迫外傭接種疫苗，強調港府的措施不應具有歧視性，若打針成為來港工作的必要條件，則不應帶歧視成份，只針對外傭，應涵蓋所有來港工作人士。

特哈達又質疑香港政府事前沒有諮詢過他們的意見，提醒打針並非僱傭合約一部份。他說菲方一直支持和鼓勵菲傭參與自願性疫苗接種，並一直積極宣傳，有信心菲傭會做正確的事，毋須強迫她們。

菲律賓外長洛欽隨後於Twitter發文，認同特哈達的言論。他稱此舉雖是好及救人性命，但仍是帶有歧視意味，標籤了菲傭。他又指如果這是特別惠及菲律賓的傭工，便是對其他國籍人士不公平，又認為香港應該可做得更好。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕亦質疑日後若有其他行業發現變種病毒，是否同樣需要要求所有從業員強制檢測及打針，「係唔係其他工種，可能係銀行、教師、警察，一個人感染變種病毒，就全部都要強制檢測？」團體今日就此向平機會投訴。

政務司司長張建宗則發表網誌企圖為事件降溫，辯稱強制檢測安排同樣適用於其他高風險行業人士，例如安老院舍、殘疾人士院舍及護養院員工，不涉及任何種族或身份歧視。他又指措施旨在保護外傭和僱主家庭等，希望在港工作外傭及僱主理解政府的初心。惟對於最受爭議的外傭打針要求，張只稱部門正研究細節。

而日前發表外傭「可選擇唔喺香港做嘢」的勞福局長羅致光昨日發表網誌時，亦未再提及強制外傭接種疫苗或就有關言論致歉。

政府昨晚回應指一直就抗疫事宜與外傭來源地駐港總領事館保持聯繫。就日後外傭申請續約時須接受疫苗注射的安排，特區政府會繼續與相關總領事館保持聯絡溝通。

港連續兩日本地零確診

平機會表示，若有關的防疫或抗疫措施或安排是基於保障公眾健康目的而合理地需要作出，在《殘疾歧視條例》第61條下可獲得豁免。平機會又指，社會現在最需要的是團結一致，對抗病毒，防疫和抗疫措施必須在合理和必要的基礎下作出，避免標籤化任何群體。

另外，本港昨日再新增兩宗COVID-19確診，全屬輸入個案，本地感染則連續兩日維持零確診，另有少於五宗初步確診。新增的兩宗輸入個案均為女性，分別39歲及44歲，二人沒有病徵，由印尼抵港。

由土耳其航空營運、4月27日由土耳其伊斯坦布爾飛抵港的航班TK083有三名乘客經抵港檢測而確診，衞生署延至昨日始宣佈引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止土耳其航空營運的客機今日起至本月16日期間從伊斯坦布爾着陸香港，即足足遲了六日才實施禁飛令，衞生署並無交代原因。