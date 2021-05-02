近年劏房意外頻生，基層難以負擔私樓租金，令未補地價「暗盤」有求有供。網絡上雖有不少「暗盤」出租帖文，不過原來最近15年，房屋署只檢控過10宗，涉出租未補地價居屋或租置計劃單位的個案，而且當中最重只罰2萬元。

根據現時政策，一般公屋租戶除要接受房屋署兩年一度的家訪調查，更有機會被抽中調查入息。但租戶一經「租者置其屋計劃」購入單位後，即使未繳付補價，已可免卻相關審查。時任房屋及規劃地政局局長孫明揚亦曾指，「租者置其屋計劃」屋邨單位在出售後，便與一般與私人樓宇無異。房屋署獨立審查組一般不會巡查單位。即除非接到投訴，才會進行調查，令未補地價屋主利用「漏洞」，偷偷出租。

記者就有關涉非法出租個案，向房屋署查詢。房屋署回覆指一直以多管齊下的方法打擊濫用公屋。其中善用公屋資源分組的「網上巡查隊」，會偵察網上放租公屋單位的個案。不過根據當局提供數字，最近7年房屋署都沒有檢控任何涉及出租未補地價居屋和租置公屋個案。而15年來，檢控組雖處理過99宗，涉及出租未補地價居屋或租置計劃單位的個案，但只有向10宗個案提出檢控，而該10宗個案均非由「網上巡查隊」轉介。

除了檢控數字低，罰則亦不重。根據房屋條例第27A條，雖然有關非法讓與罪行的最高刑罰，為罰款港幣50萬及監禁一年，但實際上以上10宗檢控個案均是罰款了事，最重一案業主只罰20,000元。以記者曾放蛇的上水太平邨個案為例，業主每月以8,800元放租，出租約三個月已可抵銷罰款，最低一宗個案更只罰6,000元，比一個月租金更少。

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